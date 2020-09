El Córdoba CF se impone por 1-3 al Pozoblanco en su cuarto amistoso

El Córdoba CF sacó con suficiencia su cuarto compromiso de pretemporada y, como en todo bolo veraniego, lo hizo con detalles llamativos en lo positivo (los más) y algún apunte que mejorar a futuro. Lo que sí transmite este Córdoba CF es el deseo de robar en mediocampo y plantarse en el área rival con pocos pases, pero lo bueno es que trabaja en otros planes alternativos: que la presión sea media o incluso cierto repliegue para probar con algún balón largo hace que el conjunto blanquiverde deje notas de cierta esperanza para el futuro, sobre todo si logra plasmarlas en Liga.

Otro aspecto a destacar es el de los jóvenes. Cierto es que no se les puede exigir, pero también es verdad que hay entre el grupo de los que tienen menos años que existen elementos que pueden ser importantes para este Córdoba CF. Si no a lo largo de toda una temporada -ya se sabe de la juventud-, sí que hay futbolistas en esta plantilla que pueden ser importantes en diferentes fases de la campaña. Y no solo es Luismi, sino que tanto en el centro del campo como en la defensa hay algún que otro proyecto de futbolista que puede hacerse como tal en la 20-21 vistiendo de blanco y verde y peleando por el ascenso. Algo a tener en cuenta.

Así hemos vivido el amistoso en Pozoblanco

De inicio, Juan Sabas mantuvo su esquema colocando en el doble pivote a Darren Sidoel y Julio Iglesias. Bien el joven chaval del filial, pero ojo también al holandés, un chaval que posee unas condiciones notables no solo para el trabajo sin balón, para saber colocarse ocupando espacios o para pelear en el cuerpo a cuerpo: también sabe manejar la pelota con criterio. A pesar de ser su primer partido y de su juventud al chaval holandés se le ven formas prometedoras. Ese doble pivote con Julio Iglesias (mención aparte merece) provocó que Luismi actuara como mediapunta y que Javi Flores partiera desde banda izquierda. La calidad del de Fátima se mostró en varias ocasiones sobre el Municipal de Pozoblanco y es verdad que todos no caben en un punto o todo el plantel no cabe en el once, pero verlo en las zonas de verdad, en las que se cuece la capacidad ofensiva de este Córdoba CF da gusto. Un problema para Sabas, bendito problema, porque tiene no pocos elementos en la línea de tres cuartos.

En la jugada inicial el Córdoba CF ya creó claro peligro con una llegada en la que Luismi disparó para que el rechace de Javi Dela fuera enganchado por Valverde, pero sin ver puerta. Dos buenas llegadas por la banda derecha del ataque del conjunto blanquiverde antes del minuto 10 dejaba claras las intenciones de los de Sabas. Una a cargo de Valverde y otra a cargo de Javi Flores, cuyo centro no llegó a ser cabeceado por poco por Willy.

Al cuarto de hora, y tras la lesión de Josan, el Pozoblanco se asomó tímidamente por el área de Becerra. Un disparo desde la frontal fue atrapado por el catalán sin ningún problema, pero significó también que el partido entraba en una fase menos efervescente, sobre todo por parte de los blanquiverdes. El Pozoblanco fue teniendo cada vez más balón.

Pero Javi Flores iba a cambiar esa tendencia. Un balón robado en la medular fue recibido por el de Fátima en la frontal. Se deshizo de un adversario limpiamente y colocó un centro a Carlos Valverde que este remató de espuela batiendo al portero vallesano.

El Córdoba CF mantenía el control y tan solo era molestado en algunas ocasiones por la banda derecha de la defensa cordobesista, aunque sin que el Pozoblanco llegara a crear peligro. Sin embargo, los de Sabas lograrían el segundo tanto poco después de la media hora.

Un pase de Sidoel a Luismi que no acertó a cortar Rafa fue aprovechado por el joven delantero cordobesista para batir a Javi Dela. Apenas un minuto después de este segundo tanto blanquiverde Willy se topaba con el poste en lo que parecía ya una clara incapacidad del Pozoblanco para poner en mayores problemas a un Córdoba CF que transmitía muy buenas sensaciones con el balón conforme avanzaban los minutos.

Un par de apariciones de Valverde y otros tantos acercamientos a cargo de Javi Flores se anotó el equipo de Sabas antes del descanso, 45 minutos en los que en general el Córdoba CF mostró su superioridad sobre el Pozoblanco de Javi Moreno.

El Pozoblanco aprieta tras el descanso

Salió el Pozoblanco apretando bastante más en la segunda parte sobre todo en línea de creación cordobesista, lo que provocó más de un problema para el inicio de jugada de los de Sabas. Se vio, por lo tanto, más a los vallesanos en campo cordobesista, pero en general, sin tino y sin generar peligro real a Isaac Becerra. En cualquier caso, no solo conseguían equilibrar la contienda aunque fuera temporalmente, sino que mantenían al rival lejos de los dominios de Javi Dela.

Al igual que en anteriores compromisos, a partir de la hora de encuentro y tras varios cambios, tanto en el Córdoba CF como en el rival, el ritmo fue decayendo paulatinamente. La pelea en el centro del campo se mantenía, pero los acercamientos a las porterías eran, por lo general, imprecisos. Tuvo que resolver la fase, al igual que en la primera mitad, el Córdoba CF. Una recuperación en la frontal de su propia área fue conducida por Antonio Moyano durante casi 40 metros. El canterano cedió a su derecha a Piovaccari, quien en carrera cruzó el balón a la red vallesana.

Y como en cualquier bolo veraniego, detalles a mejorar. Uno de ellos, las dudas defensivas que aparecen en más ocasiones de las deseadas y que ante el Pozoblanco costaron un gol, de España, en el 80’. Porque si bien ese gol termina en una indecisión de Becerra, no es menos cierto que en su banda derecha se produjo, como mínimo, la misma duda, por no decir falta de contundencia. También se echó en falta algo más de continuidad en el juego y que no hubiera, en ocasiones, tantos espacios entre líneas. Y otro detalle a destacar como botón de muestra de la segunda unidad blanquiverde: el partido de Julio Iglesias.

El joven centrocampista, de menos a más, se reivindicó como jugador a tener en cuenta. Pero no deja de ser un examen más de verano en el que se cumplió con lo esperado, se pasó el trámite y se avanzaron en algunos aspectos.