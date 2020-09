El Córdoba CF se enfrenta este miércoles al Extremadura

El Córdoba CF jugará el amistoso del próximo miércoles no en Lucena, ante el titular de la ciudad aracelitana, y sí contra el Extremadura, en el Francisco de la Hera, a las 19.00 horas, según pudo saber este periódico. Javier González Calvo informó ayer de que la entidad blanquiverde no se ha negado a disputar el encuentro en el Ciudad de Lucena, «sino que se suspenda y se aplace. Hemos sido consecuentes con todo esto durante la pandemia», explicó el dirigente, «hemos invertido mucho dinero en que los trabajadores estén protegidos y seguros», justificó, por lo que «ahora mismo hay un problema y jugar un partido de fútbol y poner en peligro todo lo hecho hasta ahora no es necesario. No es cuestión solo de dinero», por el coste de las pruebas PCR realizadas hasta ahora por la entidad blanquiverde, argumentó el consejero delegado del Córdoba CF, sino que «lo primero es la seguridad y la responsabilidad».

El extremeño explicó que ayer por la mañana desde el Córdoba CF se pusieron en contacto con el Ciudad de Lucena y «no han podido atendernos», por lo que «le he mandado un mensaje» a su presidente. «A las 13.00 horas nuestro secretario técnico ha comunicado la decisión al Lucena y creo que no se lo han tomado bien», lamentó González Calvo, que poco después puso el Córdoba CF «a su disposición para que en el momento que se pueda jugar, y además con gente, para que puedan sacar un beneficio, aquí estamos. Estamos siendo responsables», insistió, y deseó que «ojalá hubiera subido el Lucena a Segunda B. Nos están diciendo que en Linares se están incrementando los casos y en 15 días se empieza la competición. Poner en riesgo el inicio de competición...».

De hecho, Javier González Calvo tiene prevista este jueves una reunión con el presidente del Linares Deportivo, Jesús Medina, para valorar la situación sanitaria en la localidad jiennense y poder tomar así una decisión definitiva sobre el amistoso previsto para el próximo sábado en Linarejos contra el conjunto azulillo.

Otro amistoso que podría cambiar de escenario es el previsto contra la Balona, en el que aún no está cerrado el Marbella Football Center y Montecastillo aparece como alternativa.