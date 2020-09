Un Córdoba CF diferente en cada área

El Córdoba CF se impuso con claridad al Algeciras en el Nuevo Mirador con una goleada (1-4) que muestra la reaparición de la pegada cordobesista, con dos goles de Piovaccari, uno de De las Cuevas y otro de Julio Iglesias (además, Willy se topó con el palo) en un encuentro que tuvo más tareas pendientes a anotar de lo que pudiera parecer. Mientras que en ataque los blanquiverdes no solo se mostraron efectivos, sino también bastante peligrosos, en defensa dejaron dudas, más allá de que solo encajaran un gol algecirista.

No empezó bien el encuentro para los de Manuel Robles, que dirigía al equipo ante la ausencia de Sabas. El Algeciras tuvo una puesta en escena más animosa, sobre todo por la banda izquierda, en donde encontraron un filón tanto Yelko Pino como Mendes, aunque no tanto Dani Espejo, que no se animó tanto a subir. No hizo falta. Los albirrojos daban mejor imagen, mandaban balones al área y sumaban un par de ocasiones claras. El Córdoba CF transmitía no solo inseguridad, sino algo de desorden. Curiosamente, el equipo de Salva Ballesta adolecía del mismo problema que su rival: su banda derecha no estaba bien tapada, algo que aprovechó Moutinho para mandar un centro que fue rematado por Piovaccari. El rechace de Vallejo no era despejado por Benítez y el italiano remachó a las redes. Respondió rápidamente el Algeciras por medio de su goleador, Edu Ubis, pero el Córdoba CF fue aún más contundente. En apenas dos minutos abrió brecha por medio de De las Cuevas, con un golazo, y con otro tanto de Piovaccari. A partir de ahí, los blanquiverdes comenzaron a controlar el encuentro hasta el descanso.

La segunda mitad apenas tuvo historia. Entre el desgaste físico de la primera mitad y los carruseles de cambios el partido decayó muchísimo. Lo más destacado por los visitantes fue un balón al palo de Willy Ledesma y, ya en la recta final, dos ocasiones consecutivas de los blanquirrojos, ambas a balón parado, fueron respondidas con una jugada por la izquierda del Córdoba CF con pase de Luismi a Julio Iglesias, que anotó el cuarto gol cordobesista cuando sonaba la bocina.

Un partido en el que el Córdoba CF mostró virtudes en ataque, no pocas, pero también lunares en el sistema defensivo, tanto a balón parado como en el juego aéreo, además de mostrarse falto de contundencia en el área propia. La que le sobró en la rival.

Así se lo hemos contado en directo.

Ficha técnica

1- Algeciras: Guille Vallejo, Melchor, Dani Espejo, Benítez, Robin, Yelko, Juanma Justo, Iván, Raúl Hernández, Edu Ubis y Mendes.

También jugaron: Marc, Romero, Fran Serrano, Alcázar, Pablo de Castro, Juan Serrano, Ezequiel y Juan Martínez.

4- Córdoba CF: Edu Frías, Álex Robles, Bernardo Cruz, Mohammed Djetei, Jesús Álvaro, Del Moral, Mario Ortiz, Samu Delgado, De las Cuevas, Moutinho y Piovaccari.

También jugaron: Berto Espeso, Luismi, Willy Ledesma, Farrando, Julio Iglesias, Javi Flores, Álex Sánchez, Núñez y Antonio Moyano.

Estadio: Nuevo Mirador. Menos de 500 espectadores.

Árbitro: Rodríguez Cervantes (Málaga). Amarillas a Edu Frías, Farrando y Edu Ubis

Goles: 0-1 (12’) Piovaccari. 1-1 (23’) Ubis. 1-2 (25’) De las Cuevas. 1-3 (27’) Piovaccari. 1-4 (88') Julio Iglesias.