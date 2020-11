El Córdoba CF dice adiós a De las Cuevas hasta enero

Malas noticias para el Córdoba CF. Los problemas físicos de Miguel de las Cuevas no parece, en principio, que vayan a tener un final cercano según las primeras pruebas a las que fue sometido ayer por los servicios médicos blanquiverdes. Algo se podía intuir ya el pasado domingo, cuando en la Ciudad Deportiva del Granada el mediapunta alicantino tuvo que retirarse de nuevo al banquillo tras haber salido 13 minutos antes en sustitución de Samu Delgado. De las Cuevas se situó en su posición natural, mediapunta, desplazando a la izquierda a Javi Flores, pero apenas estuvo unos minutos sobre el terreno de juego, ya que tras relevar al conquense sintió de nuevo molestias en la parte trasera de su pierna izquierda y solicitó el cambio inmediatamente.

Ayer se le realizó una resonancia magnética tras la que, en principio, se comprobó que no se trata de una recaída de la lesión que se produjo durante el encuentro contra el Lorca Deportiva, por la que aparentemente tenía un mes por delante de recuperación, que el futbolista acortó. Aunque el afectado es el mismo músculo, el bíceps femoral, este problema no tiene que ver con el que le tuvo fuera de los terrenos de juego ante el Yeclano, en La Constitución, y contra el UCAM Murcia, en El Arcángel. La parte afectada se encuentra en otra zona del bíceps femoral, precisamente en una zona que, dada su complicación, determinará que el tiempo de recuperación del jugador se alargará de modo considerable.

Un golpe para el propio Miguel de las Cuevas, que tanto el resto del domingo -día del encuentro- como ayer lunes no tenía malas sensaciones, por lo que todo hacía apuntar a que en pocos días estaría realizando un nuevo periodo de recuperación bajo la batuta de Javier Poveda y tras pasar por las manos del doctor Bretones. Sin embargo, las primeras valoraciones estiman que Miguel de las Cuevas no estará disponible para Juan Sabas para comienzos del próximo año, cuando la competición liguera recomience tras el parón navideño.

Por lo pronto, los servicios médicos blanquiverdes se movieron con agilidad y decidieron que Miguel de las Cuevas recibiera tratamiento en una nueva clínica existente en Córdoba, Always On, que posee, entre otras, una máquina que acelerará el proceso de recuperación del futbolista. Se trata VacuSport, una máquina de la que existen pocas unidades instaladas en España y que utiliza tecnología de vacío diseñada por la NASA, que la ideó para evitar y solucionar los problemas que sufrían por el efecto de la ingravidez en las articulaciones, músculos y vasos sanguíneos los astronautas. Ahora se emplea en deportistas de alto nivel para la mejora de su rendimiento deportivo, tanto antes como después de la competición, y para acortar los tiempos de recuperación.

De las Cuevas tuvo una primera sesión, ayer, y de hecho el jugador del Córdoba CF fue el primero en utilizarla, algo que repetirá también en las próximas semanas, amén de recibir las atenciones que ha tenido en estos tres últimos meses Djak Traoré, que llegó con una importante lesión desde el Badajoz y que Juan Sabas hizo debutar, por fin, en el encuentro de la tercera jornada de Liga, en la que el Córdoba CF se enfrentó al UCAM Murcia en El Arcángel. De hecho, el costamarfileño volvió a tener minutos, precisamente, ante el Recreativo Granada, el pasado domingo.

El reto ahora es doble en el conjunto blanquiverde. Por un lado, uno de sus hombres más importantes debe fijar su recuperación para inicios del 2021 y centrarse en perder tan solo cuatro jornadas de Liga. Por el otro, Juan Sabas deberá tirar todo ese tiempo sin el alicantino. Tácticamente no tendrá excesivos problemas, teniendo principalmente a Javi Flores. Pero es notorio que el conjunto blanquiverde no anda sobrado de gol en este inicio liguero, más allá de la excepción ocurrida en La Constitución de Yecla.

Lo que está claro es que la visita a Granada no ha traído más que problemas al Córdoba CF. La lesión -aunque leve- de Piovaccari, la posible alineación indebida cometida por el rival, el gol del empate, recibido en la última jugada del encuentro y, ahora, la lesión de De las Cuevas, ausente hasta el próximo enero.