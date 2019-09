El Córdoba CF «desconoce» la existencia de problemas con el suministro eléctrico

El Córdoba CF aseguró ayer a este periódico que «desconoce» la existencia de ningún problema con el suministro eléctrico y defendió no haber sufrido ningún tipo de contratiempo.



Según informó ayer la Cadena Ser, Endesa ha mandado una comunicación al club en la que anuncia el corte inminente del suministro al no abonar las facturas pendientes. Según la entidad blanquiverde, dicha comunicación no ha llegado y, asegura, el acuerdo de pago al que en su día se llegó con el suministrador eléctrico se está cumpliendo, por lo que insiste en que dicha comunicación no llegó al club, aunque detalló que «desconocía» si ese desacuerdo puede estar más centrado entre el propio suministrador y el Ayuntamiento, ya que el contrato de suministro está a nombre de una empresa municipal. En cualquier caso, desde el Córdoba CF se negó la existencia de ningún contratiempo y se reafirmó en que el acuerdo alcanzado en su día con Endesa se está cumpliendo.

De hecho, el club aseguró a este periódico que, precisamente, una de las facturas pendientes se abonó hace casi dos semanas, tal y como se estipulaba en el acuerdo alcanzado entre ambos.