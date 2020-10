Un Córdoba convincente gana con claridad en Yecla

El Córdoba CF hizo el pleno y logró su segunda victoria consecutiva en esta Liga en la segunda jornada, que le llevó a La Constitución de Yecla y en donde el equipo de Juan Sabas realizó el partido que se le podía exigir y que se debía esperar: competitivo, de trabajo, de esfuerzo, de atención en el juego aéreo y de efectividad. Y, además, con un hombre diferencial en ataque: Federico Piovaccari. El italiano intervino en los tres goles del Córdoba CF en el campo azulgrana. Anotó el primero, hizo la dejada para el segundo y se marcó un jugador en el tercero que terminó con el cabezazo de Willy. Sobresaliente el encuentro del transalpino.

[Así vivimos en directo el Yeclano-Córdoba CF]

La puesta en escena del Córdoba CF en el Municipal La Constitución de Yecla fue sobresaliente. Juan Sabas aplicó la receta a la perfección y los cambios en el once y de esquema, cambiando al 1-4-4-2, le dieron la razón desde el inicio. El control del partido era de los blanquiverdes que, además, mantenían un buen nivel en los balones divididos y en las disputas y, sobre todo, por arriba, con más de media docena de balones aéreos en los que impusieron su superioridad, también, en lo físico.

Los locales no estuvieron cómodos desde el primer minuto y tan solo inquietaron algo en el minuto cuatro, con un saque de banda al que a punto estuvo de llegar Karim Aboubakar. Pero fue un espejismo. Los cordobesistas se mostraron superiores y una falta botada por Alain Oyarzun (5’) puso un nudo en la garganta de los azulgranas, ya que por centímetros no llegaron Farrando, Alberto del Moral ni Willy Ledesma, los tres a la espalda de la defensa yeclana. Un gran centro de Alain Oyarzun llegaba al segundo palo con aroma de gol, en el que esperaba Samu Delgado, pero Marcos evitó el primer tanto visitante. No pudo contener el empuje del Córdoba CF el Yeclano Deportivo en el minuto 11, cuando tras una falta lateral, continuada por Mario Ortiz, encontró a Piovaccari en línea con la defensa local. El italiano aprovechó el caramelo y cruzó el balón a Gianni, adelantando a los blanquiverdes en el marcador. Apenas tres minutos después era Mario Ortiz el que ponía distancia en el electrónico tras una buena jugada por la izquierda del ataque cordobesista, con dejada de Piovaccari al cántabro, que fusilaba al portero azulgrana.

Un Córdoba superior

El Yeclano no solo acusaba los dos goles en contra en el primer cuarto de hora de encuentro, sino que no veía el camino para hacerle daño al equipo de Juan Sabas. Un ataque de raza tuvo el equipo azulgrana, con un disparo final de Fenoll que se marchó alto, pero poco más pudo argumentar el equipo murciano. Posiblemente, viendo esa incapacidad para igualar, al menos, la pelea en el capmo, Sandroni eliminó de su once al lateral derecho, Bryan Bonaba, e introdujo al poste de 1,96 Iker Torre, que se incrustó entre Djetei y Bernardo, por lo que desplazó a Luis Castillo al flanco derecho y a Aboubakar, también por la derecha, junto a Iker Torre.

Durante un cuarto de horas apenas se notó ese movimiento táctico, porque aunque el duelo estuvo algo más igualado, lo cierto es que el Yeclano Deportivo apenas inquietó a Edu Frías. Sin embargo, el gol llegaría, cómo no, a balón parado y por alto. Un saque de esquina botado en corto por Vaquero era puesto sobre el punto de penalti por Fenoll en la cabeza de Íker Torre, pero era Djetei el que anotaba en propia puerta al intentar que el espigado delantero azulgrana rematara. Apenas quedaban cinco minutos para el descanso y el Yeclano Deportivo parecía meterse de nuevo en el partido, aunque Alain Oyarzun intentó ampliar la distancia a través de un golpe franco directo que rozó el larguero de Gianni (43’).

En cualquier caso, la primera parte del Córdoba CF en La Constitución habría que calificarla de notable alto. Buena puesta en escena, presión alta durante el primer cuarto de encuentro, sobre todo, efectivo en el área rival y defensivamente muy consistente. Había que comprobar, desde luego, si el ritmo físico de esos 45 minutos podían pagarse en el segundo acto.

Tras el descanso, Sandroni introdujo a Álvaro Navarro por Marcos, por lo que el Yeclano jugaría con un mediapunta en el lateral derecho, Lius Castillo, y un lateral diestro en la zurda, Álvaro Navarro. Un cabezazo flojo y cruzado de Aboubakar (47’) fue respondido con un centro muy peligroso de Samu Delgado (53’) que, sin embargo, no tuvo remate. El duelo seguía muy disputado en la medular, con mucho balón aéreo y buscándose ambos equipos las espaldas a sus respectivas defensas, en la mayría de las ocasiones, sin éxito.

Un gran Piovaccari

Pero está claro que Piovaccari ha iniciado la Liga 20-21 con una segunda juventud. En el minuto 56 recibía un balón en banda izquierda, se iba de hasta tres adversarios y servía a Alain Oyarzun que, dentro del área, lanzaba un trallazo al larguero de Gianni y el rebote era cabeceado por Willy a la red.

El Yeclano tiró de orgullo y a punto estuvo de ajustar el marcador de nuevo. Edu Frías lo evitó (64’) y en la continuación, Luis Castillo lanzó un disparo desde la corona que Bernardo Cruz salvó bajo palos. Pero también tenía llegada el Córdoba CF a través de Willy, con un disparo alto (69’) y con una contra muy mal resuelta llevada inicialmente por Mario Ortiz (70’).

A 20 minutos del final, Sabas quiso cerrar el encuentro. Cambió peón por peón en la izquierda, Javi Flores por Alain Oyarzun, y a Xavi Molina por Piovaccari. Así, el catalán formaba en la medular con Alberto del Moral y adelantaba unos metros a Mario Ortiz, actuando Wylly Ledesma solo en punta.

Los movimientos le dieron resultado a Sabas, más allá de que Íker Torre lograba estrellar un balón en el larguero desde 30 metros, pero lo cierto es que la efervescencia del equipo local moría siempre al borde del área, de ahí que buscara desesperadamente faltas y saques de esquina para hacer valor el poder de intimidación de su delantero. Pero no hubo manera.

El Córdoba CF se mostró serio, en líneas generales, en la parcela defensiva, tanto por arriba como por abajo. En realidad, como había hecho durante todo el encuentro. Por lo tanto, ese último cuarto de partido fue para los blanquiverdes de calma tensa: apenas sufrieron ocasiones, pero el Yeclano les obligaba a mantener la tensión defensiva y competitiva para llevarse el premio de Yecla y un pleno de triunfos: seis de seis en el arranque del Córdoba CF en la Liga 20-21.

Ficha técnica



1 - Yeclano Deportivo: Gianni, Bryan, Manu Castillo, Ayoze Placeres, Marcos, Selfa, Vaquero, Fenoll, Luis Castillo, Oca, Karim Aboubakar.

Entrenador: Alejandro Sandroni.

Cambios: Iker Torre por Bryan Bonaba (26’), Álvaro Navarro por Marcos (46’), Javi Saura por Fenoll (64’), Tonete por Aboubakar (77’)



3 - Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Djetei, Bernardo, Berto Espeso, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Samu Delgado, Willy Ledesma, Alain Oyarzun, Piovaccari.

Entrenador: Juan Sabas.

Cambios: Javi Flores por Alain Oyarzun (68’) y Xavi Molina por Piovaccari (68’), Álex Robles por Samu Delgado (80’), Julio Iglesias por Mario Ortiz (80’), Moutinho por Willy Ledesma (86’).

Árbitro: Caparrós Hernández (C. Valenciano).



Tarjetas: Sandroni (64’), Álvaro Navarro (79’), Álex Robles (84’), Saura (88’),

Goles: 0-1 (11’) Piovaccari. 0-2 (14’) Mario Ortiz. 1-2 (39’) Djetei (p.p.). 1-3 (56’) Willy Ledesma.

Campo: La Constitución. Jornada 2 de la Liga 20-21. Partido a puerta cerrada por las restricciones obligadas a causa de la pandemia de coronavirus.