El Córdoba CF se confunde

Una cosa es la tranquilidad y otra, muy diferente, que se acepte todo. Si un equipo anota siete goles en un encuentro será porque el partido en sí ha debido ser más que extraño. Entre otras cosas porque, al menos en el fútbol español, no se ven esos guarismos. Pero si ese mismo equipo encaja siete goles, el primero que debe hacer un acto de reflexión es el propio entrenador, que no puede encomendar la anotación al «acierto» de sus jugadores y los errores atrás a virtudes del rival, a despistes de los suyos o al lucero del alba. El Córdoba CF, nos dijeron, sería un equipo serio defensivamente. De hecho, es la plantilla con más centrales de las tres primeras categorías del fútbol nacional. Pero el Córdoba CF no es un equipo que defienda bien. Y eso no es solo porque Raúl Cámara fuera superado continuamente en el Nuevo Mirador, ojo, sin que su entrenador pusiera el más mínimo remedio durante tres cuartos de partido. También ocurre que hay jugadores, todos los ven, que no están en su mejor momento físico. Y Enrique Martín se empeña, obstinadamente, no ya en darles la titularidad, sino en darles prácticamente todo el encuentro. Y el equipo, en esas decisiones -y otras- lo sufre.



No. El Córdoba CF no puede darse por satisfecho con lo ocurrido en Algeciras. Es más, debería empezar a analizar lo que está pasando y hacerlo con seriedad, no basta con endilgarlo todo al «acierto».

Primero, porque sufrió la misma irregularidad que ha mostrado en las siete jornadas anteriores. Segundo, porque si el fútbol también va de anular al rival -algo de lo que habla, y no poco, el técnico blanquiverde- el Algeciras hizo ayer uno de sus mejores partidos en casa y, sobre todo, fue el mismo equipo que jugó las eliminatorias de ascenso a Segunda B y el mismo equipo que le endosó un 3-0 al Sevilla Atlético. Para entendernos, el Algeciras se pareció muchísimo al Algeciras -algo sobre lo que debería recapacitar el técnico rival- y el Córdoba CF, por desgracia, sigue pareciéndose demasiado al Córdoba CF de las primeras siete jornadas.



Tercero, porque si el concepto para negarse a fabricar algo en el mediocampo se debe a que el equipo ha de ser defensivo, los números tiran por tierra esa teoría y esa «concesión». Anotar dos goles en campos como el de Yecla o el algecireño y no sumar una victoria debería hacer recapacitar a alguien que tenga precisamente eso, ganas de recapacitar.



Y cuarto, porque en el fútbol los mensajes importan. Y mucho. Mensajes a los tuyos y a los que están enfrente. Si sacas de la pelea a tus dos goleadores para meter más músculo y más trabajo, los que están contigo y los que tienen enfrente captan claramente por dónde va a ir la pelea. Emilio Fajardo metió en el verde todos los delanteros de los que disponía y, si le hubieran concedido un cambio más, hubiera llamado a Andrés Armada. Por cierto, que los dos que se retiraron de negro y verde, visto lo visto hasta ese momento, no eran los que peor estaban en el aspecto físico, precisamente. En el campo, los buenos, sí. Pero también los que mejor estén de piernas. ¿De qué sirve la calidad sin fortaleza física, sin velocidad?



Quizá por ello, los primeros 20 minutos del duelo fueron de control del Córdoba CF, con gol incluido del defenestrado hasta hace dos días Zelu que, además, fue de los mejores de los suyos. El Algeciras acusó el golpe y no despertó casi hasta el minuto 30. Pero cuando lo hizo no paró hasta el descanso. Un disparo de Choco a las nubes, a los 28 minutos, tras una buena jugada local despertó a los de Fajardo. Iván remataba desde la frontal para que Becerra atajara sin problemas, dos minutos después. También se umó Antoñito, con un centro-chut y un centro de Tote obligó a Becerra a salir jugándosela para evitar el tanto algecirista. El Córdoba CF apenas respondió con un cabezazo desviado de José Antonio González y la sensación al descanso era que los locales crecían. Sin embargo, Martín retocó el dibujo, metiendo a De las Cuevas -ya en el minuto 30 se le vio por allí- como extremo por delante de Cámara para intentar parar las acometidas rivales, sin éxito. Pero el inicio del segundo acto fue blanquiverde. González obligó a Lopito, un centro peligroso de De las Cuevas no tuvo remate, una contra de Owusu finalizó con un remate a las nubes de Novaes, que minutos después volvió a probar a Lopito. Otra clara ocasión de González, con una gran mano de Lopito, fue la antesala del segundo gol visitante, obra de Owusu. Pero el Córdoba CF apenas disfrutó de esa ventaja. Dos minutos después, Antonio Sánchez batió a Becerra tras girarse dentro del área. Y, a partir de ahí, los cambios de uno y otro, decidieron el final del duelo. Iván remataba de cabeza un centro de Karim -cómo no, desde la derecha del ataque blanquirrojo- y el Córdoba CF volvió a ser un flan. Un golpe franco de Antonio Domínguez fue desviado por Becerra con muchas dificultades. Una volea de Borja Vicent pudo señalar el 3-2 en el marcador, y una contra visitante, con disparo de Antonio Moyano salvado sobre la línea por De Castro, pudo suponer el 2-3.



Un final de tensión, de nervios, de errores y de un rival, como casi siempre, suelto, libre, sin ningún contratiempo para intentar desarrollar su fútbol. Pero el Córdoba CF, mientras tanto, se dedica a ser dominado y a depositar su futuro en el «acierto». Y claramente se confunde.