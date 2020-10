El Córdoba CF cierra su plantilla con Alain Oyarzun y Alberto Salido

El mercado de verano terminó anoche, también para el Córdoba CF, que en este caso cubrió dos de las tres plazas que, en principio, tenía previsto ocupar, por lo que dejó libre una de las seis fichas sub-23 de la primera plantilla.

Los dos últimos refuerzos para la plantilla que dirigirá Juan Sabas son Alain Oyarzun y Alberto Salido, un extremo zurdo que también puede actuar como segundo punta, y un delantero que a sus 20 años ha anotado muchos goles en la cantera del Atlético de Madrid, en cuyo filial ya ha debutado y que ha jugado la Uefa Youth League. Además, ante la llegada del extremo vasco, Iván Navarro decidió, de acuerdo con la entidad blanquiverde, regresar al filial cordobesista hasta enero para reforzarlo en esta primera parte de la temporada para volver al primer equipo, si así fuera posible, en la reapertura del mercado, en enero.

La tarde fue intensa, ya que el Córdoba CF tuvo que olvidarse de las primeras opciones que tenía para las fichas sub-23. Por un lado, Diabate llevaba su contencioso con el Mallorca hasta las últimas consecuencias y se mantendrá en el filial bermellón, por lo que al cumplir contrato en junio del 2021, desde el próximo enero podrá negociar libremente su destino. El daño colateral en la batalla que libra el delantero costamarfileño con el Mallorca se centraba en El Arcángel, que vio cómo tenía que activar otras opciones. Ahí estaba Alberto Salido, delantero balear de 20 años y 1,71 de estatura que ha mostrado unos números goleadores sobresalientes en la cantera del Atlético de Madrid, que lo cedió en el mercado invernal de la pasada temporada al Arenas Club de Guecho, aunque apenas pudo jugar, ya que llegó la suspensión liguera a causa de la pandemia. Futbolista de área, ágil y de los que llaman «ratoneros», ofrecerá a Sabas un perfil de punta muy diferente a los que ofrecen Willy Ledesma o Piovaccari, pudiendo ser perfectamente complementario con ambos por sus características.

El plan de cubrir una de las fichas sub-23 con un jugador de ataque estaba cumplido, a pesar de Diabate. Sin embargo, el de firmar otro futbolista de ataque, en este caso sénior, no fue nada fácil. El mercado en sí no ofrecía un perfil fiable para esa demarcación, por lo que la entidad blanquiverde optó por ocupar esa ficha sénior con un extremo izquierdo que, a la vez, pueda actuar como segundo delantero puntualmente. El plan para esa figura en un sub-23 se cayó cuando Berto González se negó a salir del Sporting de Gijón. El club estaba de acuerdo, aunque sus agentes han preferido mantener al jugador en El Molinón-Quini a la espera de oportunidades en el primer equipo, algo que no tendrá nada fácil viendo la competencia y el buen arranque liguero de los de David Gallego, y mientras, tener sus minutos de competición en el filial rojiblanco.

La conjunción de esas circunstancias provocó que el Córdoba CF fuera a por Alain Oyarzun. El extremo zurdo formado en la Real Sociedad y que estuvo la pasada temporada a las órdenes de Luis Miguel Carrión en el Numancia es muy del agrado de la dirección deportiva blanquiverde, que vista la escasez de delanteros fiables en el mercado, cerró el acuerdo con Oyarzun, lo que obligaba a cerrar paralelamente otro pacto con Iván Navarro. El sevillano era el hombre señalado para salir de la disciplina blanquiverde desde hace meses, al igual que Iván Robles, pero a lo largo de la tarde de ayer llegó a un acuerdo con el equipo deportivo capitaneado por Miguel Valenzuela.

El extremo sevillano jugará en el filial, al menos, hasta la reapertura de la ventana de fichajes, el próximo enero, ya que la normativa le impide calcar la figura de Luismi, que tiene ficha del filial y entrenará y jugará con el primer equipo, como ya señaló Sabas. En este primer tercio de Liga, Iván Navarro será un «refuerzo de lujo», como señaló el propio Córdoba CF en el comunicado oficial que anunciaba el movimiento, y en enero se volverá a realizar un balance, tanto para la primera plantilla blanquiverde como para el propio Iván Navarro. Un detalle ciertamente llamativo, porque esa apuesta que hace ahora el jugador es la respuesta a la que hizo en su día el club con él, que ha mostrado cualidades sobradas.

La plaza del navarro la ocupará, por tanto, Alain Oyarzun, de 27 años y 1’83 de estatura. Formado en la cantera de la Real Sociedad, el donostiarra estuvo cedido una temporada en el Mirandés y, una vez cumplido su contrato con el club que le formó, recaló durante dos temporadas en el Real Zaragoza desde donde llegó, la pasada campaña, al Numancia, equipo en el que apenas jugó debido a una lesión en los isquios. Aunque ha llegado a jugar en alguna ocasión como lateral zurdo, Oyarzun se desenvuelve normalmente en el extremo izquierdo y, también puntualmente, puede actuar detrás del punta. Será la competencia natural de Thierry Moutinho, aunque también con un perfil diferente al suizo-portugués. Firma por una campaña y otra opcional por objetivos.

Estos tres fueron los movimientos finales del Córdoba en el cierre de mercado: la llegada de Alain Oyarzun y Alberto Salido y desplazar a Iván Navarro de vuelta al filial cordobesista para hacer hueco al vasco. Por lo tanto, el Córdoba empezará la Liga 20-21 en el Subgrupo B del Grupo IV de Segunda B con 21 jugadores, 16 séniors y cinco sub-23 más el caso de Luismi Redondo, que tiene ficha del filial, aunque entrenará y jugará, en su caso, a las órdenes de Sabas.

La plantilla cordobesista queda compuesta por Isaac Becerra y Edu Frías en la portería. En el lateral derecho estará Álex Robles, que tendrá su pugna con la polivalencia de Manu Farrando, quien en el centro de la zaga tiene también como compañeros a Bernardo Cruz, Mohammed Djetei y Xavi Molina. En el lateral izquierdo estarán Jesús Álvaro y Berto Espeso. Como mediocentros defensivos, Juan Sabas tiene a Djak Traoré y a Darren Sidoel, mientras que como mediocentros creativos actuarán Mario Ortiz y Javi Flores. Por la banda derecha actuarán Carlos Valverde y Samu Delgado, mientras que por la izquierda lo harán Thierry Moutinho y Alain Oyarzun. En la mediapunta estará Miguel de las Cuevas, así como Luismi Redondo, además de la polivalencia de Javi Flores y el propio Oyarzun, mientras que en la delantera actuarán Federico Piovaccari, Willy Ledesma y Alberto Salido.

Por supuesto, y salvo el caso expreso de Iván Navarro, Sabas también podrá tirar del filial, como ha hecho a lo largo de la pretemporada con hombres como Núñez, Álex Sánchez, Alberto del Moral o Julio Iglesias, pero en cualquier caso, esos 21 futbolistas más Luismi Redondo serán los que se encuentren en la parrilla de salida para afrontar el reto del ascenso a Segunda División A.

Un reto con el que el Córdoba CF cerró el mercado de fichajes con las incorporaciones de Alain Oyarzun y Alberto Salido, los dos últimos pasajeros en la nave cordobesista.