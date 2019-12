El Córdoba CF, a cerrar el año en el 'play-off'

El Córdoba CF cierra el año 2019 ante el Marbella, el domingo a las 12,00 horas en El Arcángel (Footters), en un partido previo al parón navideño. El equipo blanquiverde tiene la oportunidad de regresar a puestos de play-off, zona que no habita desde la jornada 3, cuando venció por 2-1 al Murcia y acabó la semana como cuarto clasificado.

Además, será el primer partido en el que los bareiníes Abdulla Al-Zain, nuevo presidente, y Mohammed Al-Nusuf, vicepresidente, estarán en el palco del estadio El Arcángel junto a una representación de los trabajadores del club.

El desafío de los hombres de Raúl Agné se centra en certificar su cuarta victoria consecutiva. Su rival es un Marbella que ni mucho menos ha bajado el ritmo, y que ocupa la cuarta plaza que quiere asaltar el Córdoba CF gracias a su constancia. Los de David Cubillo basan su buen hacer tanto en su bagaje ofensivo (24 tantos a favor) como en el defensivo (15 en contra).

SIN BAJAS POR LESIÓN NI POR SANCIÓN

Para este encuentro, Agné cuenta con toda la plantilla, sin bajas por sanción ni por lesión, con la excepción de Gabriel Novaes, que continúa con su burocrático viaje por Brasil, sin fecha definida de regreso.

Tras el experimento exitoso probado la pasada jornada en La Línea, con Jesús Álvaro de extremo, Xavi Molina de central y Chus Herrero de pivote, es de esperar que hoy regrese a la senda habitual. Así, por delante de Isaac Becerra (que dejó la portería a cero en cuatro de sus últimos ocho encuentros) desfilará una defensa formada por Fernández en el carril derecho, Djetei y Fidel Escobar en el centro de la zaga y Jesús Álvaro en el lateral izquierdo. El panameño Escobar regresaría al once después de superar sus molestias en los isquiotibiales.

Quien sí tiene opciones de permanecer en el once, pero adelantando su posición, es Xavi Molina. El tarraconense podría salir de inicio como pivote defensivo, escoltando a un Imanol que tendría más libertad para sumarse al ataque y, sobre todo, para no estar tan encorsetado delante de la defensa. Ante el Linense anotó el gol de la victoria y el equipo no puede rechazar cualquier aportación goleadora de los centrocampistas.

Precisamente al que se le pide más eficacia dentro del área rival es a Javi Flores, que sigue siendo el timón de este Córdoba CF pero que no ha estado acertado en claras oportunidades de gol en las últimas jornadas. Hoy, en principio, repetirá en la mediapunta. De las Cuevas regresará a su posición predilecta, cayendo desde la izquierda al centro y dejando el carril zurdo para las subidas de Jesús Álvaro. Más dudas genera el puesto de extremo derecho. Zelu parece partir con ventaja aún sobre Sebas Moyano, aunque no sería sorprendente que el de Villanueva del Duque recuperara el peto este mediodía. Arriba, el ghanés Owusu, que transmitió buenas sensaciones en La Línea, repetirá como referencia ofensiva.

SOLO UNA DERROTA

Enfrente, un Marbella que solo lleva una derrota en toda la temporada y que ha sumado 10 de sus últimos 15 puntos en disputa. Lo dirige David Cubillo, un joven entrenador que suma su segunda temporada en el banquillo marbellí y que en la 2018/19 dejó a su equipo a seis puntos del play-off de ascenso. El conjunto malagueño cuenta con la única baja del central cordobés José Cruz, formado en el Séneca y en la cantera del Real Madrid.

El rival de los blanquiverdes tiene en su plantilla a hombres con sobrada experiencia en Segunda B e incluso en Segunda, como son los casos de Álex Bernal y Faurlín, que forman un doble pivote de mucho empaque y consistencia. Especial atención requiere su delantero, Óscar García, un jugador bajito y habilidoso que ya lleva ocho goles en su cuenta en lo que va de esta temporada.