El Córdoba CF cambia una salvacion por un central

FECHA: 15 de junio de 2008.

LUGAR: Estadio Rico Pérez.

PARTIDO: Hércules-Cádiz, jornada 42 de Liga en Segunda División, temporada 2007/08 (1-1).

La situación

El Córdoba CF empataba a un gol en Anoeta, pero debía esperar al resultado del Cádiz en Alicante, ante el Hércules. Los amarillos empataban en el minuto 95 y necesitaban el triunfo para que el descendido fuera el conjunto blanquiverde. González González decretó penalti por mano en el área de Manu Sánchez y el encargado de lanzarlo fue el de El Puerto de Santa María, especialista cadista desde los once metros. El balón se fue a la madera y, al momento, el estallido en Anoeta de los cordobesistas se hizo realidad. Abraham Paz y el resto de sus compañeros lloraban sobre el césped el descenso a Segunda B.

Qué ocurrió

Tras el fallo, Abraham Paz reconoció que estuvo un mes sin salir a la calle. También era conocido que con el equipo amarillo en Segunda B, Antonio Muñoz se negó en redondo a darle la carta libertad si su destino era el Córdoba o el Xerez. Tenía apalabrada su llegada a El Arcángel, aunque el presidente cadista declaró que “a principios de temporada, Abraham habló conmigo y me dijo que estaba muy quemado y que, cuando finalizara la campaña, deseaba cambiar de aires”. y que no ponía ningún impedimento. Aunque no fue así.

¿Qué pasó después?

Curiosamente, Abraham Paz fichó por el Hércules de Alicante ese mismo verano. Y por añadidura, el destino le reservaba que su primer partido con el Hércules, el estreno de la temporada 2008/09 sería en El Arcángel, ante el Córdoba. “Si los aficionados me agradecen el error en el penalti” que salvó al Córdoba “yo haré lo mismo con sus palabras de ánimo”, declaró unos días antes del partido. El Hércules ganó 0-3 y dos años después, Abraham Paz celebró el ascenso a Primera con el conjunto alicantino.