El Córdoba CF, con un calendario favorable y sensibles ausencias

Todo el mundo necesita algo bajo la fría lluvia de noviembre. Algo así cantaba Tom Waits y también canturreará Raúl Agné, técnico del Córdoba CF, en el penúltimo mes del año si mira el calendario que le espera y cómo tiene la enfermería y el tablón de anuncios con las llamadas de las selecciones a alguno de sus futbolistas. Y lo que necesita el de Mequinenza, además de puntos, es tener a sus jugadores disponibles. Cosa difícil si se tienen en cuenta las situaciones físicas de algunos de sus jugadores y las llamadas de Ghana sub-23 y Panamá a Owusu y Fidel Escobar.



Para empezar, el calendario de noviembre ha de servir no solo para asentar al conjunto blanquiverde en los puestos de eliminatorias de ascenso, sino que tiene que convertirse en lanzadera para que las vacaciones de Navidad sean tranquilas en lo deportivo, algo que facilitaría, además, la llegada de refuerzos para la segunda parte de la temporada. El conjunto blanquiverde ha de visitar Talavera, el próximo domingo (jornada 11) y Murcia, para verse con el UCAM (jornada 13). Asimismo, debe recibir al Villarrobledo (jornada 12) y al Mérida (jornada 14). Los murcianos están situados en puestos de playout a Tercera, mientras que los talaveranos ocupan puestos de descenso. Los primeros no han perdido en La Condomina, en donde han sumado dos victorias y tres empates y solo han encajado tres goles en cinco encuentros ante su afición. Y, ojo, allí cayó el Badajoz (1-0), mientras que el Marbella, único equipo que no conoce la derrota en las tres primeras categorías del fútbol español arrancó un empate a dos goles. Sin embargo, el Talavera solo ha ganado un partido en su campo, ha empatado otro y ha salido derrotado en tres, encajando nueve goles en los cinco duelos disputados en El Prado: ante el Cádiz B, el Badajoz y el Real Murcia.



Los dos rivales que ha de recibir el Córdoba CF en El Arcángel en noviembre son el Villarrobledo y el Mérida. El conjunto manchego no ha logrado ni un punto como visitante y ha encajado once goles en los cinco encuentros que ha disputado lejos de el Barranco del Lobo, de ahí que también se encuentre situado en puestos de descenso a Tercera. La otra visita que ha de recibir el conjunto blanquiverde es la del Mérida, actual colista de la clasificación, que ha logrado cuatro de los siete puntos que acumula lejos del Romano: victoria en el campo del filial nazarí y un meritorio empate, en la última jornada, en el Nuevo Vivero, en donde se le escaparon dos puntos en el tiempo de descuento. Por lo tanto, en el balance general se puede decir que el Córdoba CF tiene cuatro rivales con los que ha de sumar, aunque dos de ellos no serán nada fáciles: el UCAM Murcia en La Condomina y el Mérida en El Arcángel, vistas sus trayectorias en sus campos y fuera de casa.



Pero para cualquier objetivo, Raúl Agné no lo tendrá fácil. Si se analiza nombre por nombre, no parece que el técnico blanquiverde pueda tener a su plantilla disponible al completo, al menos, hasta dentro de un mes. Jesús Álvaro recayó de su lesión en el sóleo, por lo que en el mejor de los casos no regresará hasta la jornada 14, en la que el Córdoba CF recibe al Mérida. Xavi Molina no estará para esta jornada, mientras que José Antonio González, Javi Flores y Chus Herrero se están probando a lo largo de esta semana. Posiblemente, el pontano pueda llegar al duelo ante el Talavera, aunque no es nada seguro, mientras que el de Fátima y el maño tienen más posibilidades de llegar al duelo ante el Villarrobledo. Precisamente, para ese encuentro no estará Owusu Kwabena. Está llamado para disputar con Ghana sub-23 la Copa África de la categoría, en una primera fase con tres encuentros. Si solo disputara esos tres encuentros se perdería el duelo ante el Villarrobledo y llegaría, justo, para el partido en La Condomina. Otra cosa es que Ghana sub-23 se clasifique para las eliminatorias finales. En el Córdoba CF están en contacto con la Federación de Ghana, aunque no está nada claro que, en caso de que la selección se clasifique para semifinales, deje libre al delantero blanquiverde para regresar con su equipo. Si Ghana sub-23 llegara hasta la final y Owusu se mantuviera en el conjunto africano, el delantero cordobesista llegaría para la jornada 15, en la que el Córdoba CF visita Don Benito.



Tampoco podrá disponer Agné de Fidel Escobar para el encuentro en La Condomina, frente al UCAM, ya que tiene pendiente con Panamá el encuentro de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Naciones Concacaf contra México (3-1 en la ida), que se disputará el sábado, 16 de noviembre. La buena noticia para el Córdoba CF es que antes de abril próximo Panamá no llamará a su jugador, por lo que tendrá una continuidad de, al menos, cinco meses como blanquiverde.