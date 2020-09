El Córdoba CF busca rival para el domingo

Al Córdoba CF se le ha complicado su preparación de pretemporada a causa del covid-19, al punto de que el partido suspendido en Lucena por decisión de la entidad blanquiverde tuvo su continuidad ayer, cuando fue el Extremadura el que tuvo que suspender el duelo previsto en el Francisco de la Hera ante los blanquiverdes a causa de cuatro positivos, dos en su cuerpo técnico, el de un jugador y el de un trabajador. A dicho contratiempo se ha unido el del Linares Deportivo, duelo que también será suspendido, según anunció el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, que informó además de que el club se afana en cerrar algún encuentro amistoso antes del domingo. Aunque se fijó el viernes como fecha inicial, ese amistoso no se podrá jugar hasta el sábado, como muy temprano, y el rival podría ser el Atlético Sanluqueño, que iba a ser el adversario, ese día, del Extremadura, precisamente. El propio club azulgrana no descarta que se pueda disputar el duelo ante los blanquiverdes, aunque no sería antes del domingo.

La jornada de ayer, en todo caso, fue intensa. La suspensión del amistoso que debía disputar el Córdoba CF en Almendralejo, contra el Extremadura, centró la comparecencia de Javier González Calvo en la presentación del patrocinio de Corhyund como espónsor de la entidad blanquiverde. El consejero delegado blanquiverde reconoció que ese partido y rival «era una pieza de toque importante después de tener que suspender, por responsabilidad, el partido contra el Lucena». Esa suspensión inicial dio paso a la posibilidad de enfrentarse a los azulgranas, «un equipo que creo que competirá con nosotros por los puestos de ascenso, pero han tenido algún contagiado», por lo que «se ha decidido suspenderlo y ojalá antes del inicio de temporada podamos jugar contra ellos, porque a ambos nos vendrá bien», valoró el extremeño.

González Calvo reconoció que el Córdoba CF se afana en buscar «algún equipo para jugar contra él» antes del domingo, ya que habló con el presidente del Linares, Jesús Medina, y «le hemos comunicado nuestra intención de suspender el partido» previsto para el sábado. El motivo es «el mismo por el que se suspendió el del Lucena, por la responsabilidad que conlleva dirigir un grupo de personas como este». González Calvo amplió que él y Medina quedaron «en hablar horas después, porque para ellos, igual que para el Lucena, es un inconveniente. También para nosotros, porque si tienes ese partido previsto para que los jugadores cojan la forma nos supone un contratiempo importante, pero también para ellos, incluso económico, porque tenían autorizado el acceso de 800 personas y también tienen ese inconveniente económico», lamentó. Ayer mismo, la Junta de Andalucía anunció que realizará un cribado masivo de test rápidos de antígenos en once municipios andaluces, entre ellos, Linares, precisamente. Además, el Ayuntamiento linarense adoptó ayer también diversas medidas restrictivas, por lo que en el club blanquiverde se daba por suspendido el encuentro previsto para el próximo sábado en Linarejos.

González Calvo reconoció que al estar el inicio de Liga bastante cercano «las agendas están completas» y no sería fácil buscar rivales al Córdoba CF. «El Extremadura, por ejemplo, iba a jugar el sábado contra el Atlético Sanluqueño y ahora nos han ofrecido jugar contra ellos el sábado, pero a nosotros nos gustaría poder jugar antes», deseó el consejero delegado blanquiverde, que informó de que «estamos intentándolo también con los equipos con los que jugamos la semana que viene, adelantar esos partidos para no perder estos días, pero tienen la agenda cerrada. Si no, intentaremos jugar con el filial para que no se pierda la forma», reconoció.

UN PANORAMA CAMBIANTE / Así, el panorama actual para el Córdoba CF pasa por disputar un encuentro durante el fin de semana. El que inicialmente tiene más visos de celebrarse es el que le enfrentaría al Atlético Sanluqueño el próximo sábado, en El Palmar. La del sábado es la fecha más clara para celebrarse, aunque en la entidad blanquiverde se pretende que sea el domingo. En todo caso, si el Extremadura pudiera jugar el domingo -algo poco probable- repetiría rival: el Córdoba CF. En esa hipótesis, el partido de ayer solo sufriría el retraso de cuatro días y se celebrará en el Francisco de la Hera dicho domingo. Las que no sufren ningún movimiento son las fechas del martes y el miércoles. El martes, el Córdoba CF jugará en el Manuel Polinario contra el Salerm Puente Genil, mientras que el miércoles su adversario será la Balona, en uno de los campos del Marbella Football Center. Además, el último amistoso de pretemporada, contra el Badajoz, cada vez tiene más visos de que se dispute en el Nuevo Vivero.

Finalmente, González Calvo también se refirió al mercado de fichajes, en el que reiteró la espera e interés por Diabaté, por el que «ayer -por el martes- se hizo otra propuesta al Mallorca» y fijó también la postura del Córdoba CF: «No escatimaremos esfuerzos para hacerlo, sin perjuicio de que como dijo Juanito el martes, no pondremos en peligro el patrimonio del club».