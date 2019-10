El Córdoba CF busca su primera victoria a domicilio en Algeciras

El Córdoba CF disputa desde las 18.00 horas (Footters) la visita al estadio Nuevo Mirador de Algeciras para medirse al equipo rojiblanco, en la octava jornada de Liga del grupo IV de Segunda B. El conjunto blanquiverde afronta este partido, vital en sus aspiraciones de volver a meterse en puestos de play-off de ascenso, con varias bajas de peso que merman su potencial. Así, serán ausencias por lesión Javi Flores, el timón de los blanquiverdes y el hombre con más fútbol en sus botas, Jesús Álvaro, el único lateral zurdo nato de la plantilla, y Juanto Ortuño, junto a Owusu el máximo goleador del plantel. Además, Fidel Escobar, el mejor central hasta la fecha, se pierde el partido por estar convocado por la selección de Panamá.

A pesar de estos problemas, el técnico Enrique Martín no hará muchos cambios en el once y no se espera que toque el sistema recién adoptado, un 4-2-3-1 que ofreció más solvencia defensiva y mejor equilibrio entre líneas ante el Cádiz B que el esquema de cinco defensas utilizado hasta entonces. Con cuatro atrás buscarán los blanquiverdes su primera victoria a domicilio, tras los empates en Villarrubia de los ojos y Yecla y la derrota en la ciudad deportiva del Sevilla.

CON LOS 19 DISPONIBLES

El entrenador navarro facilitó ayer la lista de convocados, en la que entraron los 19 jugadores disponibles, por lo que habrá un descarte antes del inicio del partido. Llama la atención que viajan a Algeciras hasta cinco centrales, y tres de ellos -Ángel Moreno, Víctor Ruiz y Fernando Román- ni siquiera estuvieron en el banquillo la pasada jornada. Uno será el descarte, y hay que tener en cuenta que Víctor Ruiz también puede jugar en el lateral izquierdo y sería el recambio de Raúl Cámara, que en principio disputará el partido en el costado zurdo y a pierna cambiada. Fernández será el lateral derecho, cerrando la línea defensiva Djetei y Chus Herrero. Serán los encargados de ayudar a que Isaac Becerra complete su segundo partido consecutivo sin encajar gol, tras la portería a cero lograda ante el filial del Cádiz.

IMANOL VUELVE AL ONCE

En el centro del campo, la sensible baja de Javi Flores será remediada por la vuelta al once de Imanol García, que pasará así de la titularidad a la grada y de nuevo a ser de la partida en el Nuevo Mirador, acompañando a Xavi Molina en el doble pivote. Una línea más rocosa y necesaria ante un rival, el Algeciras, de más entidad ofensiva que el Cádiz B.

Más dudas genera la línea de mediapuntas. La pasada jornada actuó como mediocentro más adelantado Flores, con José Antonio González de escolta de Xavi Molina. No es descartable que hoy sea el futbolista cedido por el Granada el que se posicione como enganche con la delantera, aunque una variante para nada descabellada pasa porque De las Cuevas actúe por detrás del punta y deje libre un sitio en la banda izquierda que ocuparía Owusu, con Zelu en banda derecha. Este plan B dejaría el puesto de ariete a Gabriel Novaes, con mayor capacidad de fijar a los centrales y de jugar de espaldas que el ghanés.

Si Enrique Martín opta por González en la mediapunta, Owusu seguiría en la delantera y De las Cuevas continuaría en banda izquierda, reforzado anímicamente por el gol conseguido hace una semana en El Arcángel y que le dio tres puntos al Córdoba CF. Este once permitiría mantener en la recámara a Novaes y no gastar todas las balas desde el inicio. Los dos Moyanos, Antonio y Sebas, esperarían su oportunidad en el banquillo.

INVICTO EN SU ESTADIO

Mientras, el Algeciras afronta este encuentro tras dos salidas consecutivas en las que firmó un solo punto, merced a un empate en el campo del Cádiz B. La pasada jornada cayó por 2-0 en Cartagena. Su entrenador, Emilio Fajardo, cuenta con la baja de Pablo Ganet, concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial. El equipo gaditano tiene en Antonio Domínguez a su mejor futbolista. Domínguez lleva cinco de los nueve goles de los rojiblancos en Liga y cuatro de ellos los consiguió en el Nuevo Mirador, donde el Algeciras ha sumado dos victorias y un empate.