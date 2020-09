El Córdoba CF batalla en todos los frentes

El consejero delegado del Córdoba CF repasó en su comparecencia de ayer en El Arcángel toda la actualidad de la entidad blanquiverde, ya que era la primera vez que hablaba en público desde la inscripción por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta el aplazamiento del amistoso contra el Ciudad de Lucena del miércoles, pasando por la campaña de abonos, el aforo de El Arcángel, el protocolo sanitario de asistencia al estadio, la problemática de la Ciudad Deportiva o la llegada de las camisetas, tanto para el primer equipo y restantes de la entidad como las que han de llegar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad de fútbol sala. Un repaso de más de media hora que dejó mucha información sobre la actualidad del club.

«Como veis, sí existen los árabes»

El dirigente informó, nada más iniciar su comparecencia, que «en los próximos días procederemos a crear la nueva Fundación» y se mostró aliviado porque «en los últimos 15 días, cuando leo vuestros periódicos durante las mañanas veo que se habla ya poco de la inscripción y de la RFEF». Además, en otro momento de la rueda de prensa dejó caer con cierta ironía que «como os habéis dado cuenta, sí existen árabes». Como en otras ocasiones, González Calvo reiteró que «no ha dejado de pasar algo que no dijéramos ya el 5 de diciembre. Nos hemos encontrado todo tipo de impedimentos por el camino, una pandemia, recusaciones, el CGPJ, pero llegó el final del camino y la resolución fue la que dijimos el 5 de diciembre», se felicitó. Por ello, el dirigente blanquiverde dio las gracias, «sobre todo a la afición y a los medios por la paciencia que se ha tenido durante estos meses», ya que «no han sido meses fáciles, pero al final se ha cumplido el objetivo: competir como el Córdoba CF», afirmó. Finalmente, zanjó este asunto con una advertencia sobre la idea de que la compra de la Unidad Productiva podría abrir nuevos caminos en otras entidades. «La única manera de que este club continuara era esta», aseguró, ya que «en Segunda B este club no cuesta 20 millones de euros. Hicimos una estrategia jurídica muy estudiada en la que entendimos que era la manera de proceder, hemos trabajado jurídicamente, pero aquí hemos venido con el dinero por delante», avisó, por lo que «el que quiera hacer esta operación tiene que venir con el dinero por delante. Sin tener un solo papel, se depositaron tres millones, sin saber siquiera lo que cobraba cualquier jugador».



Reunión con Tremón y nuevos terrenos

González Calvo desveló que ayer mismo tuvo una reunión con el Grupo Tremón, dueño de los terrenos sobre los que se asienta la Ciudad Deportiva. «Nos hemos emplazado a dentro de unos días y les hemos comunicado que vamos a abandonar esa Ciudad Deportiva a no ser que se recalifiquen los terrenos», algo que el propio dirigente ve complicado. En cualquier caso, también informó de que «mientras que se puedan legalizar o busquemos otros terrenos, hemos visto ya terrenos privados y públicos, nos iremos a otro sitio», ya que entiende que el club no puede continuar con «un proyecto como este sin que nos podamos duchar allí, sin que podamos construir nada y la ciudad de Córdoba no merece que no podamos construir en una ciudad deportiva en condiciones», justificó. Eso sí, se mostró dispuesto a abonar el importe que se acuerde por el uso de dichos terrenos desde su llegada, el pasado 5 de diciembre.



Pide confianza a la masa social

El dirigente blanquiverde también habló de la campaña de abonados y de la asistencia a El Arcángel en la temporada 20-21. Sobre el primer aspecto, González Calvo pidió a los aficionados «que sigan confiando en nosotros. Hemos podido cumplir todo hasta ahora y no hemos dado un paso atrás», por lo que «ese esfuerzo que les pedí en julio se lo reitero». «Que nos ayuden», porque «es un royecto de club muy bonito y el club les va a responder», aseguró. El consejero delegado informó de que de los 8.000 aficionados que reservaron el abono «han pagado 4.500. Quedan 3.500, lo que me hace pensar que no llegamos a la cifra» de los 8.000 abonados para esta campaña, «quizás porque piensen que no pueden entrar al estadio». Por ello, también desveló que «estamos haciendo un protocolo para entregar a las autoridades y que vean cómo entendemos nosotros que podrían entrar nuestros abonados y qué medidas tomaríamos. Son medidas que creo que podrían permitir el acceso», ya que «tenemos un campo muy grande y entendemos que nos caben los abonados», avisó, aunque para ello, los abonados deberán entender que «el acceso sería diferente: entrar una hora y cuarto antes y salir una hora después. Igual respetamos sus zonas, pero no los asientos, porque debe haber distancias entre los que se sienten». Además, los accesos serían de forma escalonada, por lo que se tardará bastante tiempo en acceder a El Arcángel y en desalojarlo. «El señor que quiere entrar al fútbol, si tiene que llegar una hora antes, buscaremos algún entretenimiento, porque también habrá que esperar para la salida», avisó González Calvo. Finalmente, el dirigente reiteró la petición a los seguidores cordobesistas: «Les pido que nos ayuden, que apuesten por nosotros y les vamos a responder. Vamos a hacer todo lo posible para que entren al estadio».



La vestimenta, la próxima semana

González Calvo informó de que Al-Zain y Al-Nusuf «podrían estar para el primer partido de Liga», mientras que los dueños del fondo Infinity «podrían viajar en enero». Sobre las camisetas despejó cualquier debate con el patrocinador técnico, Givova. «Hablamos con ellos de que estarían a finales de septiembre y así será. Si no llegan esta semana será la próxima», lo que incluye también la vestimenta para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de fútbol sala.