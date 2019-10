El Córdoba CF asegura tener una deuda de 4,9 millones, incluyendo las provisiones

“Ahora empezamos a tener una imagen fiel y real de las deudas y litigios del club”, ha aseverado hoy el secretario del consejo del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, en una comparecencia de prensa en la que ha desgranado los movimientos de la entidad blanquiverde en la batalla legal por el control del club y en el estado financiero del mismo.

Refiriéndose a este último apartado, Rodríguez Zarza ha asegurado que “la deuda real del Córdoba CF es de 4,9 millones de euros”, cantidad en la que se incluyen, incluso, las provisiones por reclamaciones judiciales en las que se encuentra inmersa la SAD, como los 1,5 millones que reclama el antiguo jefe de los servicios médicos o los 1,2 millones que exige judicialmente la concesionaria de los bares de El Arcángel, cuyo contrato se rescindió unilateralmente en la etapa de Carlos González. Así, Rodríguez Zarza ha asegurado que el exigible a corto plazo está “en torno a los 500.000 euros”, por lo que se reafirmó en que la “deuda cero” que se pregonaba desde el club, si no real, sí que se acerca a la realidad, según los parámetros expuestos por Rodríguez Zarza. “Cuando veo los números, ha habido grandes éxitos financieros que económicamente al club le han dado aire. Quería saber de donde venía esa deuda y he podido constatar que son de la época de Carlos González. Cuando uno llega a un cargo lo primero que tiene que saber es la circunstancia del club.”, ha argumentado el asesor legal del Córdoba CF, que además reiteró que “desde que yo he entrado se está contabilizando absolutamente todo, teniéndolo todo al día. Se están haciendo las cosas bien”, de ahí que insistiera en que “la deuda real contabilizada es de 4.9 millones de euros. Lo de que estaría en causa de disolución el club es falso, porque están contabilizadas sin ingresos y a fecha de enero de 2019”. Por ello, Rodríguez Zarza ha anunciado que “la semana que viene habrá una comparecencia del director financiero para que explique la tesorería, presupuesto y todo, para despejar así cualquier tipo de duda”.

Rodriguez Zarza ha justificado la preocupación en torno a club, porque a este “llegan procedimientos judiciales a diario de la época de Carlos González. Todos los contratos que le blindó a sus amigos llegan ahora, entre ellos barras, servicios médicos, con precios por encima del mercado con la única intención de hacer daño. Lo que ocurre ahora es que todos los procedimientos que tenía González con sus amiguitos, lo están reclamando ahora”.

El apartado económico va entroncado directamente con el judicial y la batalla por el control del club. Por un lado está Carlos González y Azaveco, cuya petición de medidas cautelares y de administración judicial se verán en Madrid el próximo 13 de diciembre. Rodríguez Zarza ha asegurado que “nosotros aún no habíamos tenido constancia hasta esta mañana. Cuando tengamos acceso a la documentación y podamos analizarla, tendremos un criterio jurídico en los próximos días”. En contraposición, el abogado del Córdoba CF anunció que la querella presentada por el club contra Carlos González, Azaveco y otros, “ha sido admitida a trámite”. Con ella “pretendemos que el señor González restituya dinero al Córdoba CF. Todo lo que cobró de León vamos a pedir que se le embargue y pediremos que lo restituya al club, siendo parte de nuestro plan financiero. En los próximos días se verá luz al final del túnel”, aseguró el abogado granadino.

El apartado judicial tiene una parte de “complot” acuñada hace semanas por el propio Rodríguez Zarza sobre todo lo que está ocurriendo en torno al Córdoba CF y a Jesús León. El abogado del club ha puesto el foco en la querella de Joaquín Zulategui contra el actual presidente del Córdoba CF por apropiación indebida. Y lo ha hecho en dos sentidos. El primero, argumentando que el documento que sostiene el cobro de un millón de euros por parte de Grucal, empresa de León, “iba en un proceso administrativo de reclamación del club al Ayuntamiento en la época de González”. El segundo, en el lugar en el que se interpuso dicha querella, en el puesto de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe. El abogado recalcó que “viviendo ellos en Madrid y Jesús León en Córdoba, y siendo algo que compete a una sociedad radicada en Córdoba, se interponga en Mairena del Aljarafe”, y anunció la interposición de una demanda por “tráfico de influencias y cohecho” que afecta a varias personas, entre ellas, “un teniente de la Guardia Civil”.

De hecho, Rodríguez Zarza habló de “audios en los que (Luis) Oliver” se jacta de actuaciones que el granadino ya ha denunciado. Ampliando en el “complot”, Rodríguez Zarza introdujo también en el mismo a Magdalena Entrenas y a “su pareja, su marido o su novio, que es abogado de Bitton”, remarcó el secretario del consejo del Córdoba CF. Sobre Entrenas anunció también la presentación de una demanda “pendiente de que sea admitida a trámite” contra la aún consejera de la entidad blanquiverde. “La presentó Jesús León en su nombre y como presidente de la entidad. Creemos que se ha podido utilizar información del club en el supuesto complot para recuperar el control del Córdoba CF y destituir a León. Tenemos más indicios y pruebas de esa trama que se están denunciando y así frenar los actos que consideramos perjudiciales para el Córdoba CF. Que alguien vaya manifestando que el Córdoba CF no puede pagar ha provocado numerosos problemas”, se quejó Rodríguez Zarza.