El Córdoba CF apuesta al cero

La ventana del mercado veraniego de fichajes se cerró el pasado lunes y el Córdoba CF ocupó las 16 fichas de mayores de 23 años y dejó una sola libre entre los sub 23, aunque en realidad, ya desde pretemporada Enrique Martín ha dejado claro que no dudará en tirar del filial. Chavales como Antonio Moyano o Samu González así lo atestiguan, además de la llegada de Sebastián Castro, que llevará dorsal del segundo equipo blanquiverde. Lo más llamativo de la confección de la plantilla cordobesista se centra en los seis centrales, que deja muchas lecturas, la llegada de ese nueve de referencia que necesitaba el equipo y las pocas alternativas por fuera que manejará este Córdoba CF, algo que ya se vislumbraba en pretemporada por las elección de jugadores del propio Enrique Martín.



DEFENSA

PUESTOS DOBLADOS POR DENTRO, PERO NO POR FUERA / El último día de mercado no trajo un carrilero o extremo izquierdo que hiciera pensar que la defensa por los costados estaba completamente cubierta. Prevaleció la idea inicial de dejar a los dos titulares con la opción de Raúl Cámara como relevo de ambos y, ocasionalmente, tirar del filial, solo para la zurda, con Samu González, que contó minutos en pretemporada. Lo más llamativo llegaba por el eje de la zaga, con la incorporación de Djetei e incluso de Xavi Molina. Incluyendo polivalencias, este Córdoba CF inicia la temporada con ocho jugadores para cuatro puestos. Chus Herrero, Fernando Román, Ángel Moreno, Víctor Ruiz, Fidel Escobar, Mohammed Djetei, Xavi Molina e Imanol García componen una relación de jugadores lo suficientemente larga como para que el técnico blanquiverde no tenga preocupaciones en el sistema defensivo por dentro. Y eso, sin contar a Sebastián Castro. Vistos los antecedentes cordobesistas en los últimos años en lo que a fortaleza defensiva se refiere (más bien, la ausencia de esta), la idea de intentar acorazar al equipo por dentro no es, ni mucho menos, mala. En cualquier caso, necesitará de trabajo: el gol encajado a los 15 segundos de Liga y los dos palos sufridos en Villarrubia de los Ojos indican que, además de acumular hombres atrás, el trabajo del centro del campo también es muy importante. Pero una mejora sobresaliente con respecto a la pasada temporada, al menos hasta ahora, se ha focalizado en los centros laterales sufridos hasta ahora, siempre resueltos notablemente, con mención especial a un Fidel Escobar que parece más llamado a actuar como mediocentro defensivo que como central, dadas las últimas incorporaciones del mercado. En cualquier caso, la ventana de fichajes también apunta a que el club parece reconocer cierto error o, al menos, no estar contento, con las primeras incorporaciones para el eje de la zaga. Disponer de cinco elementos ahí y traer a uno más e incluso a otro que puede actuar en esa zona implica una admisión implícita del fallo o, como mínimo, de no estar satisfecho con lo visto hasta ahora.



CENTRO DEL CAMPO

UN ESPECIALISTA EN EL AIRE Y TRES RECONVERTIDOS / El apartado defensivo del centro del campo también deja notas por tocar, un fichaje en el aire y la reconversión de algún elemento. Está claro que el objetivo de Enrique Martín, en el aspecto defensivo, ha pesado mucho más que otras valoraciones. Llegó Xavi Molina sobre la bocina, un hombre que puede actuar tanto en la demarcación de central como en la de pivote. Algo parecido ocurre con Fidel Escobar, como se mencionó anteriormente. Ambos, con la misma polivalencia que Imanol García, aunque el navarro se encuentra más cómodo como interior mixto que en la de mediocentro posicional. Lo más curioso es que el Córdoba CF intentó incorporar a Luis Fernando Garrido, internacional hondureño, que actúa más como pivote que como interior. Sin embargo, en el último momento, el club desechó esa posibilidad y dejó a Zelu en el plantel y al Melilla compuesto y sin novio. Sin embargo, el Liga Deportiva Alajuelense, club de procedencia de Garrido, anunció ayer la marcha del internacional al Córdoba CF. En cualquier caso, la obsesión del cuerpo técnico y la dirección deportiva por fortalecer al equipo por dentro está más que clara, en detrimento, quizás, de mayor poder creativo o de llegada al área rival por fuera. En este apartado, elementos como Javi Flores, José Antonio González o De las Cuevas han de ser claves en esta temporada.

Aunque el alicantino ha estado más contemplado como segundo delantero u hombre de enganche entre la medular y la punta, no habría que descartarle, al menos en las rectas finales de algunos partidos, como interior. En esa posición, con un pivote puro, Imanol también parece fijo para Martín como volante mixto, por lo que solo restaría un puesto para Javi Flores, de ahí que la participación en forma de protagonista de José Antonio González quede en el aire y a las expectativas de lo que pueda ocurrir en un futuro. Los extremos han sido desechados claramente. El técnico casi no ha mirado a Zelu, mientras que Sebas Moyano no lo tendrá fácil, visto lo visto hasta ahora, salvo que el de Villanueva del Duque dé un paso adelante que ni tan siquiera el técnico blanquiverde pueda detener.



DELANTERA

MÁS ALLÁ DE GUSTOS, CUBIERTA PARA EL SISTEMA / Más allá de la fe que unos y otros puedan tener en determinados jugadores, poca en el inicio de cada temporada, por lo general, lo cierto es que esa zona sí que se ha cubierto. Generalmente, Martín ha utilizado a un delantero con Miguel de las Cuevas por detrás de él. Aparte de la ubicación del alicantino en otras demarcaciones, la dirección deportiva incorporó a ese nueve corpulento que no solo tenga virtudes de remate en el área, sino que también sea básico en preservar la posesión del balón para dar la oportunidad al equipo de mirar a la puerta rival. La incorporación de carrileros y de la segunda línea, visto lo visto en pretemporada y en las dos primeras jornadas ligueras, dependerá mucho de la capacidad de Gabriel Novaes en el juego de espaldas. Junto a él, hombres como Owusu o Juanto Ortuño se ven como buenos complementos al brasileño, destacando también que el ghanés puede ser jugador de banda, aunque siempre corriendo a los espacios.

A priori, y a falta de que el equipo crezca, las incógnitas en este Córdoba se centran en la conexión entre el centro del campo y el ataque, en su juego exterior y en la ausencia de un relevo claro en el carrilero izquierdo. En el aspecto que más genera confianza este mismo Córdoba es en la teórica fortaleza que tendrá tanto en el centro de la defensa como en la medular. Si se continúa trabajando no parece que a este equipo se le pueda hacer daño por dentro y aún menos si la intención del rival llega por vía aérea. Parece ser el plan de Enrique Martín que, sea por convicción propia y trabajo personal en los últimos años o sea por el historial reciente del conjunto blanquiverde parece apostar todo a dejar la portería a cero. Y luego, que la calidad de ciertos elementos decida.