El Córdoba CF anula el consejo tres horas antes de celebrarse

El Córdoba CF no celebró finalmente el consejo de administración previsto ayer, en El Arcángel , para las 17.00 horas, aduciendo «problemas de agenda de alguno de sus miembros» en el comunicado enviado a sus consejeros.



Así, en apenas 24 horas, la entidad blanquiverde había convocado un consejo de administración que sorprendió a todos y volvió a desconvocarlo por dichos «problemas de agenda». Sin embargo, uno de los miembros del órgano de gobierno de la entidad blanquiverde, Magdalena Entrenas, declaró ayer en la Cope que, en principio, «García Amado está en Córdoba. -Manolo- Garrido me consta que también. Y el señor León y el otro consejero, Fran -López-, si lo han convocado ellos, supongo que estarían, con lo cual los cinco estábamos disponibles. Porque el señor Zarza no vota, como sabeis». Entrenas desveló que a Jesús León, «desde el 23 de julio, no he vuelto a verlo. No sé qué tiene en su mente. Me parece una situación absolutamente inviable en todos sus aspectos. Por eso iba a hacer una serie de planteamientos para que, por lo menos, se debatieran en el consejo y se votaran, que cada uno se pronunciara y cada uno manifestara su voto», explicó la todavía consejera del Córdoba CF.



Por su parte, en el propio club blanquiverde insistían ayer en los «problemas de agenda» de algunos de los miembros del consejo para la desconvocatoria realizada apenas 24 horas antes y no descartaban que en los próximos días volviera a convocarse el mismo, ya que insistían en los mencionados problemas de agenda como único inconveniente para la anulación.



De fondo, a nadie se le escapa, se encuentra la batalla legal en la que se encuentra inmerso León con González y Oliver por el control del Córdoba CF en la que la lista de demandas y querellas sigue ampliándose cada semana transcurrida.