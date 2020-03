El Córdoba CF alineó el once más veterano de Segunda B

Quédense con la alineación del Córdoba CF ante el Cartagena: Isaac Becerra, Raúl Cámara, Chus Herrero, Fidel Escobar, Jesús Álvaro, Carlos Valverde, Xavi Molina, Javi Flores, Iván Navarro, De las Cuevas y Piovaccari. El Córdoba CF presentó el pasado domingo el once más veterano de entre los 80 equipos que militan en Segunda División B, aventajando en más de siete años de diferencia la media de edad que alineó su rival, un Cartagena que no solo se llevó los tres puntos, sino muchas de las aspiraciones blanquiverdes por ser campeones del Grupo IV de Segunda División B. Los once jugadores que saltaron de inicio al terreno de juego de El Arcángel tenían una media de 32,1 años y, de hecho, ocho de los once sobrepasaban, en no poco, los 30 años de edad: Isaac Becerra (31), Raúl Cámara (36), Chus Herrero (36), Xavi Molina (33), Javi Flores (34), Carlos Valverde (35), De las Cuevas (33) y Piovaccari (35), copaban un equipo titular que completaron Fidel Escobar (25), Iván Navarro (22) y Jesús Álvaro (29), según datos de Transfermarkt. El equipo que alineó de inicio Raúl Agné pudo ser aún más veterano, hasta rozar los 33 años, en caso de que el técnico blanquiverde se hubiera decidido por elegir a Thierry Moutinho en lugar de Iván Navarro, con una diferencia de unos siete años, aproximadamente, entre ambos.

Además, se da la circunstancia de que si se eliminan a los filiales, el Cartagena presentó el segundo equipo más joven de toda la categoría, con solo 24,9 años de edad de media, solo superado, por poco, por el once que presentó Las Rozas (24,8) en su triunfo en casa ante Las Palmas Atlético. Esa juventud se hace notoria si se comparan a los de Borja Jiménez con un filial del Grupo IV, el Recreativo Granada, que ha modificado su plantilla en enero para ganar en experiencia. Tanta, que el filial nazarí presentó un equipo titular con 25,2 años de edad, 0,3 más veterano que el que alineó el equipo cartagenero en El Arcángel.

El once más veterano que se presentó en la jornada de este fin de semana en el Grupo III de Segunda B lo alineó La Nucía, con una media de 30,9 años, seguido por el Sabadell y el Lleida, con 30,1 años, el Nástic, con 28,8 y el Badalona, con 28,7.

En el Grupo II, el equipo más experto lo alineó el Logroñés, líder de la competición, con 30,1 años (dos años más joven que el blanquiverde), seguido del Salamanca, con 28,8, el Amorebieta (28,5) y el Real Unión, el Leioa y el Burgos, los tres con 27,8 años de media.

Finalmente, en el Grupo I, el equipo titular más veterano lo presentó el Marino, con 29,7 años de edad de media, seguido por el Coruxo (29,6), el Atlético Baleares (29,3), el Inter de Madrid (28,8) y el Pontevedra (28,7).

Si se exceptúan a los filiales, el equipo más joven alineado en los cuatro grupos de Segunda B fue, como se ha explicado anteriormente, Las Rozas (24,8), seguido del Cartagena (24,9), Barakaldo (24,9) y Cornellá (26,2).

Un dato lógico, si se tiene en cuenta que la plantilla más veterana es la del Racing de Ferrol (28,9) seguida de la del Sabadell y la del Córdoba CF: 28,5 años.