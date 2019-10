El Córdoba CF afronta con varias bajas de peso la visita a Cartagena

El Córdoba CF contará con hasta cuatro bajas para afrontar un duelo clave frente un rival directo, el Cartagena, ante el que se mide mañana a las 18.00 horas en el estadio Cartagonova (La 7 y Footters). Chus Herrero, Jesús Álvaro, Javi Flores y José Antonio González no estarán en Cartagena por lesión, tal y como confirmó ayer en rueda de prensa el técnico Enrique Martín.

El míster navarro explicó que «Javi Flores aún estará 15 o 20 días de baja», mientras que el lateral zurdo Jesús Álvaro «creo que la semana que viene se incorpora al grupo». El central Chus Herrero «está con molestias en su tobillo, que no parece tanto como en un principio creíamos, pero le impiden desplazarse y está descartado para el fin de semana». Finalmente, José Antonio González «tiene una molestia muscular y no va a ir convocado».

CON LO JUSTO EN EL CENTRO DEL CAMPO

Así, el conjunto blanquiverde cuenta con varias bajas de peso, en especial en el centro del campo. De hecho, Martín solo tiene a Xavi Molina, Imanol García y Antonio Moyano como centrocampistas puros. «Son dos jugadores, Javi y José Antonio, que han sido más o menos habituales», reconoció ayer el míster del Córdoba CF, que trató de quitar hierro a las ausencias en la medular incidiendo en que «recuperamos a Imanol, que salió del equipo y creo que le ha venido bien airearse un poquito para volver con nuevos bríos, y el domingo vamos a tenerle en el centro del campo. El equipo queda más o menos interesante, aunque uno lo que quiere es contar con todos», dijo.

¿POR FIN LA OPORTUNIDAD PARA ANTONIO MOYANO?

Por tanto, el navarro deberá hacer encaje de bolillos y apostar con todo por un doble pivote formado por Xavi Molina e Imanol, con la posibilidad de que, tras varias jornadas saliendo desde el banquillo, el canterano Antonio Moyano pueda partir en el once titular que salte al Cartagonova mañana. El montillano aprovecharía así las bajas de Flores y González y trataría de aportar desde el inicio su verticalidad y capacidad de asociación para jugar por delante del doble pivote y enlazar con los delanteros.

No es descartable, no obstante, que Enrique Martín vuelva a situar a De las Cuevas en la mediapunta, en espera de que el alicantino dé el salto de calidad necesario para que comience a aportar lo que un hombre de su experiencia puede dar a este Córdoba CF.

RAÚL CÁMARA PODRÍA IR AL BANCO

Si una imagen fue especialmente llamativa la pasada jornada en el campo del Algeciras fue la de un Raúl Cámara superado constantemente en el lateral zurdo. El veterano futbolista madrileño actuó a pierna cambiada por la ausencia de Jesús Álvaro y, aunque fue evidente que no pudo tapar las acometidas algecireñas por su banda, su entrenador le defendió en la posterior rueda de prensa. Ayer, sin embargo, Enrique Martín le dio opciones a Víctor Ruiz de ser el lateral izquierdo en Cartagena en detrimento de Cámara. «Víctor Ruiz tiene la ventaja de que es zurdo y puede jugar ahí. Pienso que está en su mejor momento físico y mental desde que estoy aquí. Es mi percepción, creo que tiene alguna oportunidad», aseguró el navarro.

Actuaría junto a Fernández, Djetei y un Fidel Escobar que con solo dos entrenamientos tras su viaje de regreso de la estancia con Panamá será titular. «Por lo menos ha venido entero, que no es poco, y ha entrenado bien, jugará el domingo (por mañana)», indicó Martín del panameño. A pesar de que hace pocos días estaba jugando ante México a miles de kilómetros de distancia, Fidel estaría por delante de Ángel Moreno y Fernando Román. Un apunte interesante sobre el rendimiento del resto de centrales.

Así, moviendo hombres de sitio, contando con algunos poco habituales e incluso con la posibilidad de situar a un canterano como Moyano en el once, Enrique Martín tratará de hacer de la necesidad virtud y armar un once competitivo mañana en Cartagena, ante un rival directo y en un partido que, si no es una final, sí es cuanto menos un duelo clave en un momento importante y ante un rival directo.