El Córdoba CF acusa las bajas

Generalmente, el análisis de cada encuentro, sobre todo nada más finalizar, se centra siempre en el empleo de los jugadores, el esquema utilizado, los cambios realizados, la actuación de cada uno de los once (o catorce) jugadores que han estado sobre el campo y, cómo no, el rival que se tiene enfrente.

Más allá de los análisis que se hicieron en la tarde-noche del domingo, así como los realizados 24 horas después, es indudable que si una baja afecta a cualquier equipo, al Córdoba CF, en Algeciras, le afectaron especialmente algunas ausencias en el equipo, sobre todo si se tienen en cuenta las actuaciones de los últimos encuentros.

Hay dos nombres que sobresalen de forma destacada: Javi Flores y Fidel Escobar. Uno de los elementos que se echaron especialmente de menos en el Nuevo Mirador fue el de la transición defensa-ataque y la posesión de balón. Javi Flores, sobre todo en los últimos encuentros en los que participó, fue erigiéndose progresivamente en el hombre clave para Enrique Martín en este Córdoba CF en los conceptos mencionados. Además de no esconderse nunca en el trabajo sin balón, el de Fátima se ha erigido en un hombre importante a la hora de desarrollar las transiciones y en mantener la posesión para el equipo, en intentar darle algo de pausa a este Córdoba CF que abusa en exceso del balón en largo. Más de uno se acordó el domingo por la tarde de él, ya que su teórico relevo, Miguel de las Cuevas, no se encuentra en su mejor momento en ninguna de las facetas mencionadas.

El segundo nombre es el de Fidel Escobar. El internacional panameño ha destacado no solo por su contundencia y por su poderío aéreo, sino también por las coberturas. El primer gol de los rojiblancos se produce tras recibir Antonio Sánchez en el punto de penalti y girarse. El segundo, un cabezazo de Iván casi desde el borde del área pequeña. En uno de los dos -por no decir en los dos- pudo decir algo, y no poco, Fidel Escobar.

Además de la ausencia de Juanto Ortuño, la otra baja significativa de este Córdoba CF para el encuentro en Algeciras fue la de Jesús Álvaro. Es cierto que el icodense ha comenzado con algunas dudas y no ha dado el nivel que ofreció en el Cartagena, próximo rival liguero del Córdoba CF, en el Cartagonova. Pero no es menos cierto que en Algeciras se demostró que no parece tener relevo en el plantel y que, al menos, puede disputar el partido para ofrecer una actuación aseada.

Son cuatro bajas, las que sufría el conjunto blanquiverde en Algeciras, que ciertamente se notaron y se hicieron patentes durante el encuentro, pero ante las que el equipo de Martín no tiene otra alternativa que sobreponerse. Jesús Álvaro no estará tampoco en Cartagena y se probará la próxima semana para comprobar si puede llegar al duelo en El Arcángel, ante el San Fernando. Fidel Escobar sí que podría llegar al vital encuentro en tierras murcianas, aunque lo hará, como mucho, con dos entrenamientos en Córdoba, ya que Panamá juega hoy a las 20.30 horas en México (hora local), por lo que con suerte, el central llegaría el jueves por la tarde a la ciudad, con el tiempo justo para realizar un par de entrenamientos a la orden de Enrique Martín, siempre y cuando no haya ningún contratiempo de tipo físico.

El que sí que podría estar también sería Juanto Ortuño, aunque a Javi Flores le queda aún un mes por delante para ponerse a las órdenes del navarro. En el primer envite sin ellos, el Córdoba CF acusó las bajas.