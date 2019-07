El Córdoba de los canteranos tumba al Pozoblanco (1-5)

El Córdoba disputó este domingo su segundo amistoso, el último en la provincia. El equipo de Enrique Martin venció por 1-5 al Pozoblanco, club cordobés recientemente ascendido a Tercera, llegando todos los goles en la segunda parte tras una primera de control del juego blanquiverde pero sin profundidad, y en la que ocurrieron varios percances curiosos, entre ellos el salto al campo de un espontáneo. Los canteranos se pusieron el mono de trabajo y desatascaron el partido tras el descanso, con tres goles de Crespo, otro de Cano y un tanto y una asistencia de Sebas Moyano.

El técnico navarro dispuso en el Municipal de Pozoblanco un once en el que destacaron la titularidad de Edu Frías en portería y las ausencias de Becerra, De las Cuevas y Chus Herrera, que viajaron con sus compañeros pero ni jugaron ni estaban en la ficha del partido como suplentes.

Nuevamente el sistema elegido fue el 5-3-2, con Fernández en el carril derecho, tres fichajes en el eje de la zaga -Fernando Román, Ángel Moreno y Víctor Ruiz- y el canterano Samu en el carril zurdo. Imanol, Antonio Moyano y Javi Flores ocuparon la medular, con Felipe Veloso y Juanto Ortuño en punta.

Los primeros minutos fueron de tanteo, con muchas imprecisiones en ambos equipos. El Pozoblanco buscaba los balones en largo hacia Adriano e Ito, aunque sin capacidad de sorprender a la defensa del Córdoba. Los pupilos de Enrique Martín, ayer nuevamente con equipación provisional -camiseta verde, calzonas negras y medias blancas- buscaban las transiciones en largo tras robo en el centro del campo, sin miedo al patadón cuando la presión local era intensa.

El salto al campo de un aficionado en un estado cercano a la ebriedad pareció espolear al Córdoba, que comenzó a llevar la manija del partido. Javi Flores probó en el minuto 12 la falta directa desde una posición lejana y escorada a la izquierda, que el portero Gonzalo tuvo que despejar a córner porque el esférico se colaba en su portería. Dos minutos después el cordobés realizó un gran eslalon en el que se marchó de varios defensores del Pozoblanco en línea de tres cuartos antes de servir a Moyano, que disparó con potencia desde la frontal, aunque se marchó desviado a la izquierda del palo de la portería pozoalbense.

Nuevamente lo intentó el Córdoba en el 17’, con una internada de Veloso por la izquierda quien cedió a Moyano, que dentro del área intentó sacar el disparo pero se encontró con el cuerpo de Valentín. El equipo blanquiverde buscaba con valentía el primer gol espoleado por un notable Javi Flores, dueño y señor del centro del campo.

Y en el minuto 25 Flores provocó el error de Gonzalo, que cogió con las manos una pelota cedida con el pie por un compañero de campo. Libre indirecto en la esquina del área pequeña que resolvió Víctor Ruiz rompiendo la pelota en la espalda de Charaf. Fue la ocasión más clara hasta el momento ante un Pozoblanco que salvaba el match ball.

La jugada de la polémica llegó en el minuto 29. El árbitro daba inicialmente gol de Ortuño, aunque el portero Gonzalo se quejó de que el delantero blanquiverde había cometido falta en la accion, y finalmente señaló falta. Con todos los jugadores del Córdoba celebrando el tanto los futbolistas del Pozoblanco sacaron en largo e iniciaron una contra casi sin oposición que salvó un providencial Edu Frías con una estirada prodigiosa ante el remate final de Ito.

En el 33’, nueva anécdota. La pelota perdió aire y hubo que cambiarla por otra, ante el enfado de algún jugador del Córdoba. Ante tanto despiste el Pozoblanco se creció e igualó el duelo. Ito y Adriano buscaban las cosquillas de la zaga del Córdoba, sin suerte. Veloso ganaba en velocidad a la zaga pozoalbense pero, ya dentro del área, perdía la pelota ante un gran corte a ras de césped de Curro. El partido se abría y ganaba en intensidad, sin que ningún equipo dominase claramente los tiempos, aunque el esférico rondaba bastante más el área local. En el minuto 41 el portero Gonzalo tuvo que sacar un remate a bocajarro en un córner botado por Javi Flores. Medio estadio había cantado gol. Y a medio minuto del descanso la más clara de la primera mitad. Centro de Fernández desde la derecha y remate franco de cabeza de Veloso en el punto de penalti, aunque no atinó a dirigirlo entre los tres palos. Se llegó al descanso sin goles.

Tras el descanso hubo una revolución en el Córdoba, con un once completamente nuevo excepto Edu Frías, que se mantuvo en la portería, y plagado de canteranos. El primer disparo llegó muy pronto, en el minuto 46, con un disparo muy desviado que no inquietó al nuevo portero del Pozoblanco, Ángel Arévalo. En su siguiente intervención, en el minuto 51, Sebas Moyano apuró línea de fondo y sacó un buen centro desde la derecha que Crespo embocó a gol en el área pequeña para poner el primer tanto en el luminoso. Sebas se mostró muy activo durante toda la segunda parte, iniciando sus jugadas desde la derecha pero cayendo al centro con mucho peligro.

El Córdoba amplió distancias en el 58’ tras una buena contra llevada a cabo por Víctor Díaz en banda derecha, que cedió a la izquierda para que Cano, sin oposición y con el portero batido, pusiera el 0-2.

El esférico lo monopolizaba el Córdoba ante un Pozoblanco que realizaba los cambios cada cinco minutos y que acusaba el esfuerzo de la primera mitad. El partido se rompía y lo hacía en le área del Pozoblanco. Sensacional pase interior de Jose Antonio González con el exterior a Víctor Diaz, que apuró a la línea de fondo y su pase atrás lo convirtió en gol Crespo, libre de marca en el punto de penalti. Y en el 63’ el cuarto, nuevamente Crespo, tras un robo de balón de José Antonio González con todo el Pozoblanco arriba. Hat-trick para el atacante del Córdoba B, que ayer demostró sus galones. Cuando parecía que le caería una goleada importante al Pozoblanco, Quique Roldán ponía el gol del honor para el equipo del Valle de los Pedroches dos minutos después..

Aunque parecía que el partido se dormía, Sebas Moyano, de lo mejor del Córdoba, no quiso irse de Pozoblanco sin su golito, en un mano a mano que resolvió a la segunda, tras recoger el primer despeje del portero y sentenciar tras el rechace. Aún pudo llegar el sexto en un disparo de José Antonio González que acabó en dos rechaces, uno al palo y otro despejado en la línea por un central.

El Córdoba se marcha de Pozoblanco con una manita labrada por los canteranos y con un Sebas Moyano muy intenso y efectivo en la segunda mitad.

- Ficha técnica:

1 - Pozoblanco: Gonzalo, Medina, Fran Moreno, Iván Sánchez, Valentín, León, Charaf, Curro, Juanje, Adriano e Ito. También jugaron: Zara, Quique Roldán, David García, Ángel García y Luis.

5 - Córdoba: Edu Frías (Llamas, min. 77), Fernández, Ángel Moreno, Víctor Ruiz, Fernando Román, Samu, Imanol García, Antonio Moyano, Javi Flores, Veloso y Juanto Ortuño. Segunda parte: Rafa, Machado, Andoni, Raúl Cámara, Trabazo, José Antonio González, Sebas Moyano, Crespo, Cano y Víctor Díaz.

- Goles: 0-1 (51’) Crespo. 0-2 (58’) Cano. 0-3 (61’) Crespo. 0-4 (63’) Crespo. 1-4 (65’) Quique Roldán. 1-5 (85’) Sebas Moyano.

- Árbitro: Francisco José Pérez.

- Campo: Estadio Municipal de Pozoblanco.

- Espectadores: Unos 1.000.