El Córdoba, al ataque contra el 'plan Rubiales'

Sigue el Córdoba CF jugando su particular partido en los despachos. No lo va a tener fácil, pero insiste. Considera "injusto" el desenlace de la competicion en Segunda B que propone la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y así lo ha vuelto a exponer en una extensa misiva que firman los futbolistas y tiene como destinatario a Luis Rubiales, presidente de la Federación, al que reclaman una solución que no perjudique los intereses blanquiverdes ni los de otros clubs a los que hacen referencia en su carta. Anteriormente expusieron su postura en un escrito conjunto con otros clubs de la categoría suscrito por los capitanes y, posteriormente, la entidad expresó de manera oficial su postura a través de un comunicado.

¿Qué piden? Lo primero, que no se juegue un play off de ascenso a Segunda solamente con los cuatro primeros clasificados de cada grupo según reflejaba la tabla en la jornada 28, la última que se celebró antes de la suspensión del fútbol por la crisis sanitaria. El Córdoba CF era quinto, después de haber perdido en casa ante el Cartegena, que se convirtió en líder.

¿Qué proponen? Pues, básicamente, lo mismo que Luis Rubiales venía explicando hasta unos días antes de que saliera a la luz este plan de final exprés de las ligas no profesionales. "Pensamos (y en eso coincidimos con la opinión que tenía el señor Rubiales antes del cambio tan drástico de la misma) que la forma más justa de terminar esta temporada sería suspender la misma en el estado en que se encuentra, esperar a que pase esta situación tan penosa y, una vez que se pueda jugar sin riesgo para jugadores y demás profesionales que intervienen en el desarrollo de un partido de fútbol, reanudar la competición", explica el plantel del Córdoba en el documento remitido a Rubiales, en el que expresa que habría que "ampliar los contratos de los jugadores que finalicen esta temporada hasta que la misma termine (como así ha recomendado la FIFA) y, una vez terminada, dependiendo del tiempo de que se disponga, preparar la siguiente con unas reglas fijas de inicio a fin, en la que todas las partes sepan ab initio el contenido de dichas reglas".

Esa vía dependería de las fechas. Las autoridades sanitarias marcarán la salida del confinamiento y el retorno a la actividad, por lo que la planificación deportiva estaría supeditada a ese calendario. El Córdoba ve una segunda vía. Y ahí encaja su petición del play off ampliado a ocho (un total de 32 implicados en toda la Segunda B).

"Para el caso de que esta solución que proponemos se entienda que no es viable por las circunstancias que fueran, entendemos que la única solución posible sería poner fin a la temporada regular, acordando el paso a los play off de ascenso, incluyendo en el mismo a los equipos clasificados en la última jornada disputada (28) en los puestos 1 al 8 en base a los criterios deportivos, es decir, no solo incluir a los que en este momento, por unas circunstancias o por otras, están en los cuatro primeros puestos, ya que no se puede acabar una temporada con el desgaste económico y deportivo que lleva aparejado para los clubs y jugadores de una manera tan simple", explican en el documento. "Esto daría lugar a un final de competición más justo y que con un sistema rápido de play off (incluso a un solo partido) tampoco iba a demorar mucho más su finalización ni se iba a aumentra más, tampoco, el riesgo sanitario por el hecho de jugar dicha eliminatoria ocho equipos en lugar de cuatro", concluyen.

Los jugadores del Córdoba insisten en sus dudas sobre la posición de Luis Rubiales y su plan, que consideran apresurado. "No entendemos el cambio de postura tan radical del presidente de la RFEF cuando hasta el mismo día de emitir el comunicado antes indicado, era partidario de que se terminara esta temporada a toda costa (jugándose todos los partidos), ya que de no ser así entendía que la competición quedaría totalmente adulterada y fueran cuales fueran los criterios que se utilizaran para ponerle fin serían a todas luces injustos, por lo que repetía insistentemente que "la temporada se va a acabar sí o sí", al igual que, parece ser, es la intención que se tiene en Primera y Segunda División, según el parecer de la Liga y la FIFA", dicen.

"No sabemos los motivos que han podido llevar a dicho cambio de parecer y a diferenciar, de tal manera, la forma de terminar unas competiciones y otras: Primera, Segunda y Segunda División B", subrayan en la carta.

"Entendemos que este play off se ha de hacer con la inclusión en el mismo de aquellos equipos que por su trayectoria deportiva, a lo largo de todo el campeonato disputado, y del puesto que ocupan en la clasificación en la jornada 28 (última disputada) se lo merezcan, y no solo en base a este último criterio, que, si bien no se ha especificado claramente en el comunicado de la Federación, por las noticias aparecidas en prensa parece que el criterio por el que se inclina la RFEF es el de incluir en ese play off a los 4 primeros equipos que ocupen la clasificación la jornada 28, sin tener en cuenta esa trayectoria deportiva seguida a lo largo del campeonato ni que a falta de 10 jornadas para la finalización del mismo es muy probable que surgieran cambios en la clasificación actual, provocando caso de adoptar este último criterio, una tremenda injusticia", justifican.

"Si aplicamos ese criterio de clasificar a los cuatro equipos que ocuparan las cuatro primeras plazas en la jornada 28, jugarían ese play off de ascenso el Cartagena (1), el Marbella (2), el Badajoz (3) y el Yeclano (4), cuando por ejemplo el San Fernando que ocupa la sexta posición, por detrás del Córdoba CF, quedaría fuera después de haber estado en puestos de play off en 15 jornadas, mientras que el Yeclano lo ha estado en 13 jornadas", indican para argumentar su demanda.