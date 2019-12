La Copa le llega al Córdoba CF en pleno crecimiento

El Córdoba CF afronta hoy (17,30 horas, Matapiñonera) la primera eliminatoria de la Copa del Rey en la que tendrá que viajar a San Sebastián de los Reyes, en donde le espera la UD Sanse, colista del Grupo I de Segunda B, en la que militan varios exblanquiverdes y entrena Josico, el que fuera entrenador de la UD de Las Palmas aquel inolvidable 22 de junio del 2014. Raúl Agné se dejará en Córdoba a Isaac Becerra, Javi Flores, Jesús Álvaro, De las Cuevas, Sebas Castro y Fernández, además de no contar con Gabriel Novaes, que será la primera baja del mercado invernal.



En un campo de césped artificial, Raúl Agné comentó ayer que el torneo copero interesa «hasta el punto de que no hay un partido que no quiera dejar de competir. Habrá cambios, bastantes, pero las plantillas están para eso. En partidos como el de Copa, en el que otros pueden jugar de titulares, pueden reivindicarse. Somos el Córdoba CF y tenemos que ir a intentar ganar». Esa primera baja del mercado invernal obliga a mirar detenidamente el encuentro de esta tarde y el del próximo domingo, ante el Marbella, aunque el de Mequinenza explicó que «todos los jugadores están disponibles y forman parte de esta plantilla. Mañana van a jugar muchos jugadores que no juegan. No es que a expensas de mañana vaya a venir un perfil u otro de futbolista, porque eso también lo tengo claro desde hace tiempo».



La expedición blanquiverde no hará noche en San Sebastián de los Reyes, ya que viaja hoy mismo a primera hora de la mañana y regresará también por carretera nada más terminar el encuentro. La Liga también espera.