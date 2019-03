Convertir las palabras en goles

Las matemáticas son como un chicle, que se puede estirar hasta convertir en un alargado cable de plástico, perfumado y aromatizado. Pero las sensaciones de cada partido del Córdoba no son precisamente halagüeñas, no hacen creer que sea posible una remontada que sería, cuanto menos, igual de milagrosa que la lograda la pasada campaña.

Pero no es el mismo el contexto ni son los mismos los protagonistas en el césped. Con los mimbres disponibles, el entrenador Rafa Navarro tratará de hacer el cesto que se sostenga esta tarde -a las 18.00 horas- en el Ramón de Carranza, ante un Cádiz que sigue aspirando a la promoción de ascenso -está empatado a puntos con el sexto, el Mallorca- y que quiere sumar una victoria antes de descansar la próxima jornada, cuando tiene asegurados los tres puntos correspondientes a su duelo con el Reus, ya eliminado de la competición.

Si los pupilos de Rafa Navarro logran ganar, la distancia con la permanencia quedaría a siete puntos

De momento, el Córdoba comenzará su partido a 10 puntos de la permanencia, que marca el Lugo, conjunto que perdió ayer en casa ante el Albacete. Una victoria en el Carranza permitiría al equipo blanquiverde acercarse a dos partidos y un punto de la salvación, y así debe ser visto el encuentro por sus jugadores. Más allá de las palabras de compromiso y responsables de cada semana en sala de prensa, y de terapias motivacionales para levantar los ánimos, este Córdoba debe vencer, convenciendo o no, con un fútbol más o menos elaborado. Debe demostrar que sabe «competir los 90 minutos», en palabras de su entrenador, ante un rival, el amarillo, especialista en manejarse en marcadores cortos.

El técnico de los blanquiverdes, Rafa Navarro, dejó fuera del autobús por decisión técnica a Quezada, Quim Araújo y Carbonell. Neftali -que no jugó ante el Sporting por la cláusula del miedo- y Loureiro sí forman parte de la expedición y son novedades en la lista de 18 expedicionarios, respecto a la pasada jornada.

CON QUINTANILLA Y FLAÑO

En portería, Carlos Abad parece haberse recuperado un poco tras su desastrosa actuación ante el Extremadura. El guardameta tinerfeño pudo hacer algo más en el segundo gol del Sporting, hace una semana, aunque no fue ni mucho menos el principal culpable en aquella jugada, la del 1-2 anotado por Carmona. Precisamente el señalado, Quintanilla, probablemente repita hoy en el once, tal y como adelantó su entrenador el viernes. Formará en el centro de la defensa con Miguel Flaño, dado que Chus Herrero vuelve a causar baja por lesión. Fernández será el lateral derecho y Menéndez el izquierdo en una zaga que Navarro no quiere tocar. Confía en el dibujo de cuatro defensas y tratará de juntar las líneas y proponer un fútbol de pocos espacios y mucha pelea en la medular. Precisamente en el centro del campo repetirá como pivote Luis Muñoz, en esta ocasión acompañado de Bodiger. Genera cierta expectación ver al malagueño y al francés ordenando el juego del Córdoba y cortando las acometidas de los atacantes del Cádiz.

El equipo blanquiverde saldrá de nuevo con una línea de tres mediapuntas, con De las Cuevas por dentro, Andrés Martín partiendo desde la derecha y Jaime Romero desde el costado zurdo. Arriba, el italiano Piovaccari tiene ante sí una oportunidad de quitarle el puesto en el once a Carrillo, que no pudo viajar a Cádiz por la conocida como cláusula del miedo. Carrillo aprovechó para participar en una concentración de la selección de Filipinas.

LOS IRREDUCTIBLES

Mucho más cerca, a algo menos de tres horas en coche, unos 600 aficionados cordobesistas se desplazan a Cádiz para acompañar a su equipo. Son los irreductibles, los que con el testigo prácticamente entregado no ceden, confían en una remontada clasificatoria milagrosa y tienen la esperanza de que su Córdoba demuestre a partir de hoy la casta y el orgullo que no tuvo durante la temporada.

El equipo amarillo está empatado con la zona de ‘play-off’ y juega ante el Reus la próxima jornada

Enfrente, un Cádiz que llega al duelo de esta tarde tras dos jornadas sin vencer, y que quiere remontar el vuelo. La pasada jornada empató a uno ante el Lugo en el mismo Ramón de Carranza donde hoy recibe al Córdoba.

Arbitra el colegiado gallego Pérez Pallas.