La contracrónica del Talavera-CórdobaCF: La misma historia de siempre

Cada salida del Córdoba CF se convierte en un verdadero trauma. Los blanquiverdes siguen sin ganar fuera de casa y sumarán nueve meses sin conseguirlo. Hasta cuatro entrenadores diferentes lo han intentado. El último, Raúl Agné, que tras su prometedor comienzo en el banquillo blanquiverde con una victoria solvente ante el San Fernando, vio cómo sus pupilos repetían la imagen de Villarrubia, de Yecla y de la ciudad deportiva del Sevilla.

Es difícil de entender cómo un equipo puede cambiar tanto, y para mal, en seis días. El mismo once que dominó y mereció ganar por más de un tanto al San Fernando en El Arcángel sucumbió este domingo con toda justicia en el municipal El Prado. Superado en fútbol, en ocasiones y, lo que es más preocupante, en intensidad.

No sorprende que no se fletase ningún autobús a tierras talaveranas. Lo intentó una empresa cordobesa pero desistió en su propósito cuando vio que era incapaz de juntar a 50 aficionados blanquiverdes en el único autocar que pretendía organizar. Y no es para menos. Es muy difícil generar ánimo en la hinchada cordobesista cuando, semana tras semana, su equipo es incapaz de demostrar garra y competitividad ante rivales llamados a pelear por la permanencia. Este domingo, unos 100 cordobesistas acompañaron a su equipo, en coches particulares, y regresaron a casa con las mismas caras largas de los que lo vieron por la televisión.

En Talavera, nuevo capítulo de una historia más que conocida. Seis empates y ocho derrotas en las 14 salidas entre Segunda División y Segunda División B. 14 encuentros que han mediado entre la victoria del Córdoba CF de Curro Torres en Tenerife y el bochorno de este domingo. Raúl Agné aseguraba en la previa del partido de Talavera que de poco valían las estadísticas y que era su primer partido a domicilio con los blanquiverdes. A tenor de lo ocurrido en Talavera, mucho tendrán que cambiar las cosas para que dentro de dos semanas, en el campo del UCAM Murcia, el panorama sea diferente.

LA FORTALEZA DE EL ARCÁNGEL

Lo fía todo el Córdoba CF a El Arcángel. Allí es un rival imbatible, el mejor del grupo IV de Segunda B. Y es cierto. De nuevo cerca o más de 10.000 cordobesistas alentarán a su equipo en las gradas del coliseo ribereño la próxima jornada. De nuevo, el ambiente será irrespirable para el rival. De nuevo, los once que salgan con la elástica blanquiverde jugarán mucho mejor en su estadio de lo que logran hacerlo a domicilio.

Con los puntos que saca en casa no parece que vaya a ser suficiente

Pero con los puntos que se sacan en casa no vale. A la vista está de lo que dicta la clasificación. Un Córdoba CF que nada en mitad de la tabla, con 16 puntos y prácticamente tan lejos del descenso que del play-off de ascenso. Hay que pedirle más a este equipo cuando abandona tierras califales y llega a los estadios de España como si tuviera el jet-lag propio de un vuelo transoceánico. Y hay que pedirle más porque los rivales aprietan. este domingo ganaron el Marbella y el Badajoz, los dos equipos que marcaban el límite del play-off, que vuelve a estar a más de un partido de distancia.

Posiblemente en El Arcángel la tónica sea diferente y el Córdoba CF domine y gane al Villarrobledo. Que así sea. Mientras a domicilio siga sin encontrarse, en casa está la posibilidad de agarrarse con la yema de los dedos al tren del play-off y de no perderse en la mediocridad.