Zelu: la recompensa del trabajo y la constancia

El trabajo, la constancia y el esfuerzo diario, en cada entrenamiento, siempre dan sus resultados. Y no hay mejor ejemplo que el de Zelu. El extremo derecho del Córdoba CF afrontó su segundo verano con un pie y medio fuera del conjunto blanquiverde. Si en la temporada 2018/19 fue cedido a la Cultural Leonesa, en los últimos días del mes de agosto de este 2019 todo apuntaba a que se marcharía de la disciplina blanquiverde para permitir la llegada de Luis Garrido.

No parecía tener muchas oportunidades el futbolista jerezano, que veía como Enrique Martín apostaba por el sistema de tres centrales y dos carrileros y desde la planta noble de El Arcángel no parecía importar que el único extremo puro de la plantilla se marchase. Con un esquema en el que los extremos perdían peso y lo vital era disponer de dos buenos carrileros, Zelu se quedó finalmente en el Córdoba CF y vio como en los cinco primeros partidos de la temporada apenas fue convocado en tres de ellos, disputando dos exiguos minutos en el campo del Villarrubia.

«Qué mala suerte tiene Zelu», era una expresión repetida entre aficionados y periodistas cordobeses ante el escaso protagonismo de un futbolista que apuntaba a ser salida segura en el mercado invernal. Pero con su trabajo y con una dosis de suerte Zelu está rehaciendo todos los pronósticos y convirtiéndose en El Renacido de este Córdoba CF. Si ante el Cádiz B debutó como titular y dio buenos minutos en el costado derecho, ayer se reivindicó el jerezano con un buen gol desde la frontal del área para abrir el marcador ante el Algeciras. No se conformó con su primer gol con la zamarra blanquiverde Zelu, que percutió cada vez que tuvo una pelota y espacio por delante, siempre partiendo desde la diestra.

Así, el extremo del Córdoba CF lanzó al inicio de la segunda parte un sensacional centro a José Antonio González que el futbolista cedido por el Granada remató con todo de cara para lograr el segundo gol. Solo la genial estirada de Lopito evitó que Zelu sumase a su gol una asistencia. No fue la primera ni la última jugada de calidad de Zelu, que llegó con facilidad a línea de fondo y también se incorporó con criterio al ataque en los contragolpes trazados por el equipo de Enrique Martín tras el descanso. En uno de ellos, rebasada la hora de partido, logró regatear a varios defensores algecireños y cedió a Owusu, que no logró conectar el remate. Y poco después, de sus botas salió el centro que rebotó en un defensor del Algeciras y encontró a un Owusu que, ahora sí, remató a gol.

Con el 1-2 del Algeciras tiró de prudencia Martín y retiró del campo al renacido, a un Zelu que ha pasado en dos semanas de no contar para el técnico navarro a ser de los indiscutibles del Córdoba CF. Y bien que se lo ha ganado. Lástima que su gran actuación no acabase con victoria.