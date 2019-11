La contracrónica: El alma del Córdoba CF no falla

La afición del Córdoba CF dio ayer una lección a todos aquellos que estaban y que querían estar en el club. A todo lo que rodea a la entidad blanquiverde, en una de sus crisis más importantes de su historia. Tras la imposición de una administración judicial en el club por parte de los tribunales, el cordobesismo se expresó alto y claro recibiendo a los jugadores en las cocheras, a los que animó más de una hora antes del inicio del partido. Tal fue el ambiente que se generó en las inmediaciones de El Arcángel que la plantilla, tras el recibimiento, salió de las cocheras para agradecer el gesto a la multitud que les aplaudía y que cantaba a pleno pulmón.

Aficionados sostienen pancartas con el lema "SOS CCF" en la puerta 0 / A.J. GONZÁLEZ

Posteriormente, los aficionados se desplazaron a la puerta 0 del coliseo ribereño, donde poco a poco se fueron concentrando hasta suponer una multitud ataviada con los colores blanquiverdes, banderas, pancartas y carteles con el lema «SOS CCF», que se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días. Allí estuvieron el exjugador Perico Campos y el presidente del Córdoba Patrimonio, José García Román. Este último estuvo posteriormente en el palco junto a Antonio Romero Campanero y Diego Medina.

García Román (i) y Perico Campos (d) en la manifestación. / A.J. GONZÁLEZ

Una vez demostrado que el club y el equipo no están solos, tocaba animar dentro del campo para ayudar a que los tres puntos se quedaran en el zurrón del Córdoba CF. Y así fue, liderados por las Brigadas Blanquiverdes, a los que mencionó al término del partido el entrenador Raúl Agné, los aficionados cordobesistas animaron en todo momento y disfrutaron de su equipo en un día en el que lo deportivo no cobró importancia hasta las 19.00 horas, cuando el árbitro dio el pitido inicial. No faltaron antes, durante e incluso después del partido los lemas contra la gestión de Jesús León y, también, algún que otro cántico contra el anterior propietario, Carlos González.

Es ingente y muy difícil la labor que tiene por delante el tándem de administradores judiciales formado por Francisco Javier Bernabeu y Francisco Estepa. Pero algo es innegable. El alma de este Córdoba CF, ahora más que nunca, está en su afición. Y esta nunca falla.