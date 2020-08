El concursal reconoce a Azaveco los derechos políticos sobre las acciones del Córdoba CF

El Córdoba CF SAD es, hoy por hoy, un cuerpo vacío del que aún se reconoce vagamente su cara, aunque por dentro no quede nada de lo que fue. Así, la junta de accionistas convocada por el administrador concursal, Francisco Estepa, para este miércoles a las 18.00 horas en El Arcángel tendrá más detalles de apariencia, de formalidad legal, que de interés para el propio aficionado. Sobre todo, teniendo en cuenta que todo depende de la decisión de la RFEF sobre la inscripción -o no- de la Unión Futbolística Cordobesa SAD (UFC) para competir la próxima y siguientes temporadas. La primera de ellas, en Segunda División B.

Así, en los últimos días ha habido distintas comunicaciones de Azaveco y Aglomerados Córdoba con el administrador concursal, que debía decidir sobre algo que se encuentra aún en sede judicial, por lo que no es firme quién es el poseedor de esa mayoría accionarial de la antigua SAD. Tras esos contactos, Estepa ha decidido que Azaveco puede asistir a dicha junta como tenedor de los derechos políticos de las acciones que suponen el paquete mayoritario, por lo que Aglomerados no podrá entrar en la misma. En realidad es un reconocimiento del propio Estepa, que debe decidir ante la celebración de la junta, algo que no modifica el litigio que se mantiene en Madrid sobre la propiedad de las acciones, precisamente. León sí enviará, según parece, a su abogado, Álvaro Cerezo, junto a un notario para que levante acta de la negación de asistencia a dicha junta. También podrán asistir, como siempre -o casi-, el Sindicato Accionistas Minoritarios del Córdoba CF SAD.

Por lo tanto, mañana a las 18.00 horas parece estar claro el tablero sobre el que se dirimirán las cuentas de la 18-19 del Córdoba CF. Unas cuentas que, por ejemplo, podría contar con el voto negativo de Azaveco, por lo que no serían aprobadas. Un paso, en realidad, hacia la nada, ya que lo que se encuentra en el horizonte, como hecho cierto para el futuro del Córdoba CF es la inscripción de la UFC por parte de la RFEF. Precisamente, el plazo de inscripción se cerrará unas horas después de la celebración de la junta ordinaria de accionistas, aunque es posible que la respuesta del organismo federativo no se sepa hasta el jueves o el viernes, cuando publique la relación de clubs y SAD inscritos para la temporada 20-21. En esa relación debería estar Unión Futbolística Cordobesa SAD o, lo que es lo mismo en este instante, el Córdoba CF.