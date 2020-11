El club refuerza su filial con el medio Diego García

El Córdoba CF refuerza su filial. El club blanquiverde ha incorporado en las últimas horas al centrocampista sevillano Diego García. El futbolista, de 23 años de edad y 1,73 metros de altura, tiene amplia experiencia en Segunda B e incluso en Segunda División. Llega para suplir a Julio Iglesias, un futbolista de la misma demarcación y de similares cualidades que se lesionó de gravedad hace poco más de una semana.

De este modo, el Córdoba CF se refuerza con un jugador joven, con proyección y que dará un evidente salto de calidad al Córdoba B. Diego García ya ha completado dos entrenamientos con el entrenador del filial, Germán Crespo.

Eso sí, no podrá disputar partidos con el primer equipo, ya que al cumplir 23 años no puede compatibilizar el filial con el cuadro de Sabas. No obstante, el Córdoba CF contempla a Diego García como una incorporación importante, tanto para el filial como para el primer equipo, a medio y largo plazo.

Además, es un joven valor de la cantera andaluza que estará cada día trabajando con Juan Sabas y que tendrá la posibilidad, si convence al técnico del primer equipo, de hacerse un hueco en el futuro.

Formado en la cantera del Real Betis, debutó en Segunda B con solo 18 años en un Betis Deportivo-Mérida del Grupo IV. Lo hizo a las órdenes de quien luego sería entrenador del Córdoba CF, Juan Merino, y junto a muchos futbolistas que son destacados jugadores de Primera División. En aquel equipo en el que debutó en la división de bronce estaban Júnior Firpo (ahora en el Barcelona), César de la Hoz (UD Almería), Loren Morón (primer equipo del Betis) o un Fabián Ruiz que ya apuntaba maneras y que actualmente juega en el Nápoles italiano.

Futbolista veloz, con técnica, desparpajo y buen posicionamiento táctico, Diego García pasó con 20 años a la cantera del Sevilla. Ha disputado un total de 51 partidos en Segunda B, la mayor parte de ellos en el Sevilla Atlético. Además, debutó en Segunda División con el filial rojiblanco. En la categoría de plata disputó cuatro partidos e incluso dio una asistencia, la primera de su carrera en un partido profesional, en la última jornada de la 2017/18 ante el Lorca.

Las dos últimas temporadas fueron las de su consagración como un válido elemento del Sevilla Atlético. Jugó 27 partidos en al 2018/19 y 14 en la 2019/20, ambas en Segunda B. El parón y la posterior suspensión de la liga regular por el coronavirus impidieron que tuviese más continuidad y este verano quedó libre tras desvincularse del club de Nervión.

Con Diego García el Córdoba CF vuelve a pescar de la cantera sevillana. Justamente en la pasada campaña García compartió vestuario y equipo con Álex Robles, firmado este verano para reforzar el lateral derecho blanquiverde, y Diabate, delantero cedido por el Mallorca y pretendido hasta última hora del mercado veraniego por Miguel Valenzuela y Juanito. También lo intentaron con Felipe Chacartegui, lateral zurdo del Sevilla Atlético y compañero de Diego García en ese equipo, aunque el jugador se decidió finalmente por el UCAM Murcia.

La dirección deportiva blanquiverde tiene bien peinado el mercado de jóvenes talentos sevillanos y cree haber encontrado en Diego García un futbolista versátil y con calidad para la medular del filial. Y que, a sus 23 años de edad, colecciona ya un importante bagaje de minutos y de experiencia en Segunda B. Ahora, el futbolista tiene la oportunidad de disputar partidos a las órdenes de Germán Crespo y entrenamientos bajo la batuta de Juan Sabas para ser un futbolista importante en el futuro inmediato del Córdoba CF.