El club obtendrá hasta 50.000 euros del acuerdo con Footters

Con el descenso a Segunda B se acaba la posibilidad de ver el Córdoba en las plataformas habituales de televisión. No obstante, el club suscribió un acuerdo con la plataforma digital Footters, un contrato por el que, según ha podido saber este periódico, obtendrá 20.000 euros de ingreso mínimo garantizado. Esta cifra puede aumentar de forma proporcional conforme más abonados del Córdoba se suscriban a Footters hasta los 50.000 euros.

El club recibe los pagos de la plataforma en tres plazos -octubre, diciembre y al final de temporada- y, además, se llevará el 50% de los ingresos por publicidad generados por Footters durante las emisiones de los partidos. Gracias a la renegociación llevada a cabo en las últimas semanas por el club, se ha firmado un contrato anual, y no de tres años como el que firman la mayoría de los clubs de Segunda B. Un acuerdo muy diferente y sustancialmente mejor al alcanzado hace unas semanas.

Se incluyen los 19 partidos en casa y los que juegue el club blanquiverde en los estadios de los equipos que también tengan convenio con Footters. En el caso de que llegue al play-off de ascenso, la entidad blanquiverde, gracias a esa renegociación, se guarda la opción de ceder los derechos por esos partidos de la promoción a Segunda a otras televisiones. Eso sí, Footters tendrá la opción de tanteo abonando la misma cantidad que el club haya logrado con esa otra empresa televisiva. Esta empresa informó ayer en su web que son ya 11 los clubs del grupo 4, en el que milita el Córdoba, que también le han cedido sus derechos. Así, el cordobesista podrá ver a su equipo fuera de casa en los campos del Linense, Don Benito, Real Murcia, San Fernando, Sanluqueño, Badajoz, Marbella, UCAM Murcia, Yeclano, Mérida y Recreativo Granada, a la espera de que puedan sumarse más equipos. Por otro lado, el club continúa negociando con Footters para que emita los partidos de la pretemporada, aunque aún no está cerrado el acuerdo.

LAS CONDICIONES

El abonado del Córdoba disfrutará de un plan especial con un sensible descuento en el abono anual de la plataforma televisiva. En vez de los 62,99 euros que paga el usuario estándar, el socio del Córdoba disfrutará de los partidos de su equipo por un pago único de 35 euros. Para ello, tiene que registrarse en la web de Footters e introducir el código que obtendrá con su carnet de abonado. Por cada abonado del Córdoba que se registre en esta plataforma, el club obtendrá mayores ingresos derivados de las suscripciones.

Los encuentros se emiten online, por lo que pueden verse en cualquier ordenador, tablet o smartphone. Además, a través del sistema Chromecast o con un cable HDMI, pueden conectar su dispositivo al televisor. Eso sí, la cuenta no se puede utilizar por dos o más personas. Es decir, el abonado no puede ceder el usuario y la clave a un familiar o amigo para que ambos puedan ver a la vez el partido. Lo que sí es posible es utilizar la misma cuenta en distintos dispositivos -móvil, ordenador o tablet- en distintos momentos, pero no a la vez. Así, un día podrá ver al Córdoba en su smartphone y la semana siguiente en su televisor con un ordenador conectado con el HDMI.

Si algún aficionado quiere ver los partidos del Córdoba en Segunda B y no es socio, puede registrarse en Footters con el abono anual -62,99 euros- o pagando cada mes 6,99 euros.