El club espera hoy a Blati Touré y Chus Herrero será la única baja

Prácticamente dos horas duró la sesión de entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva al mando de Rafa Navarro, quien mantiene el nivel de emplear sesiones de buena intensidad y de mucho balón desde que tomara el mando del primer equipo cordobesista.



El de Ciudad Jardín solo tuvo dos ausencias. La primera, la de Blati Touré, al que el propio club esperaba para hoy tras jugar con su selección, Burkina Faso, el último encuentro clasificatorio para la Copa de África, que no podrá jugar pese al triunfo logrado ante Mauritania (1-0). Si no hay mayores contratiempos, el centrocampista blanquiverde ya estará hoy a las órdenes de Rafa Navarro. Quien no lo estará y aún faltan semanas para que esté disponible es Chus Herrero, quien continúa con su recuperación tras cumplir la primera de las cuatro semanas de baja por una rotura fibrilar de grado I-II del músculo semitendinoso de su pierna izquierda, según informó en su momento el propio club. En principio, Navarro solo tendrá esa baja, ya que ayer también se ejerció con el grupo José Ángel Carrillo, de regreso tras su concentración con la selección de Filipinas.



A pesar de esa ausencia de Chus Herrero, se puede decir que la semana será de las mejores en todo el campeonato, ya que tanto Navarro como sus predecesores -sobre todo Curro Torres- no tenían menos de cuatro bajas de media cada semana. Todos serán importantes ante la fuerza con la que llega el rival del domingo.