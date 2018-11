El Círculo de los 50 años

El presidente del Córdoba, Jesús León, abrió ayer con un discurso el acto de homenaje a los 61 socios con más de 50 años de antigüedad en el club blanquiverde. Para León, estos socios veteranos han sido «testigos de todas las vicisitudes que han ocurrido en el Córdoba», club al que son «fieles durante 50 años no son pocos». Y añadió que «muchos antes de yo nacer ya erais socios del Córdoba. Habéis visto el antiguo El Arcángel y crecer al nuevo estadio. Habéis visto el equipo en Primera, Segunda, en Segunda B y en Tercera». «Sois historia viva del Córdoba, el alma del club, y tenemos mucho que agradeceros», continuó, antes de adelantar que en próximos meses se dará un recibimiento y un regalo especial a los abonados con más de 25 años de permanencia.

Sin embargo, fuera de los focos y del deslumbre del Círculo de la Amistad, con abonados con amplia trayectoria en el club como Rafael Campanero, presidente de honor y que habló tras León, la situación deportiva del equipo fue un matiz que se notó en las palabras del presidente del Córdoba. Este no quiso evitar la cuestión, a pesar de que era un acto de recogimiento a ese alma viva del club blanquiverde.

Para León, el homenaje está «por encima de resultados, entrenadores y presidentes», pero reconoció que «no estamos viviendo momentos fáciles. Desde que llegué hace casi un año presidir el club está siendo más complicado de lo que yo pensaba». Y alertó de que «hay una máxima que sigo, y es que no me voy a cansar». «Llegué al cargo hace casi un año, se ha pasado muy rápido, no me ha dado tiempo prácticamente a respirar. Trabajamos 20 horas al día por superar cada bache que se nos ha ido presentando. No hay que rendirse, ese lema de Solo para valientes tiene en el trasfondo la no rendición en ningún momento. Yo no me voy a rendir, no me voy a cansar nunca para llevar a este club a donde entendemos que debe estar y se merece», aseguró Jesús León.

Finalmente, antes de iniciarse la entrega de insignias a todos los presentes, tomó la palabra Rafael Campanero. En un discurso breve el presidente de honor del Córdoba dijo que «tenemos que defender este escudo por encima de todo», ya que «la entidad está por encima de los intereses particulares de cada uno». Y recalcó que «nos debemos siempre a nuestro Córdoba, y el respeto debe ser enorme para todo el que ha pasado por esta entidad: socios, directivos, jugadores y entrenadores». Recordó Campanero, por momentos algo emocionado, «tantos hechos extraordinarios, sinsabores, abrazos y lágrimas del pasado» que quiso compartir con los más de 60 socios veteranos presentes, antes de añadir que el evento fue «un éxito que ha conseguido nuestro presidente y su Junta, reunir a tanta gente que es historia del club».