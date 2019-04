Chus Herrero: "Esta situación no la viví en ningún equipo"

El central zaragozano del Córdoba, Chus Herrero, ha pasado por sala de prensa para analizar la actualidad del equipo blanquiverde, que el próximo domingo juega precisamente ante el Zaragoza.

Herrero ha hablado sobre los siguientes temas en su comparecencia:

-La falta de competitividad del equipo

-Es cierto que nos paramos a pensarlo, a analizar los partidos y a ver por qué el equipo no ha dado el nivel de competición que exige la categoría. Cada uno tiene una opinión, su visión de las cosas, y mirar al pasado no nos sirve para nada. El equipo no compitió bien en los partidos claves y estamos en la historia en la que estamos por eso. En mi opinión, quizás en esos partidos que vimos como finales o como la última opción, esa situación a mucha gente le ha pasado factura o le ha agarrotado. Es más por ahí que por falta de otras cosas, porque nosotros como profesionales salimos a ganar, a competir y a hacerlo lo mejor posible. Nadie sale a no correr o a no competir, sino a todo lo contrario.

-Un descenso casi en abril y los impagos de nóminas, una situación complicada

-No, nunca había vivido una situación así y bueno, es verdad que son cosas que, aunque no sean estrictamente deportivas, pueden afectar al grupo. Pero al final, el fútbol es fútbol te paguen o no te paguen, las cosas vayan bien o mal. El fútbol es 11 contra 11 y no entra nada más en juego que el competir y el hacer bien las cosas dentro del campo. Es verdad que esta situación no la viví en ningún equipo en el que estuve. Pero hay que aprender de ello y mirar adelante.

-La situación física suya y de Flaño y la posibilidad de continuar en Segunda B

-Cada uno tiene su opinión y no les diría nada, que piensen lo que quieran y vean el fútbol a su manera. Yo, por mi parte, y creo que también hablo por Miguel, somos profesionales con una dilatada carrera. No firmé por el Córdoba lesionado, tuve mal suerte en Tenerife y creo que todo el mundo lo puede ver. Tanto Miguel como yo hemos intentado llevarlo lo mejor posible. En Albacete estuve seis meses compitiendo en los entrenamientos y no me lesioné ninguna vez.

Respecto al futuro todo se verá en verano, cuando todo se aclare y todo haya pasado, y no descarto ninguna opción. Mi familia está encantada en Córdoba y yo también. Ojalá en verano podamos hablar de estas posibilidades.

-Dudas sobre el compromiso de los jugadores

-Desde mi punto de vista, yo no he visto eso en ningún compañero. Está claro que hay gente que participa menos y que el ánimo es un poco peor, porque ven que no pueden ayudar ni participar en los partidos. Somos más de 20 jugadores y cada uno pasa por un estado de ánimo diferente, pero hablo por mí y mi compromiso es total, desde el primer día que llegué aquí, y habría sido igual en cualquier club, porque así lo entiendo desde que empecé a jugar al fútbol. Hablo de mi y de mi compromiso aquí. Soy profesional y lo voy a seguir siendo hasta el final de mi carrera.

-El partido del próximo domingo ante el Zaragoza

-Tenemos el ánimo de dar la cara igual que la dimos en Oviedo a partir del minuto 15 o 20. Tenemos ganas de competir, de luchar, de ser profesionales y de seguir por ese camino. Por lo menos, ver cosas que antes por la presión o por estar atenazados no se han visto. En Oviedo, con balón, estuvimos muchísimo mejor que otros días. Todos en la plantilla queremos que se vea a un Córdoba de compromiso hasta el final de temporada.

-Análisis del rival maño

-Es un equipo con muchos jugadores de calidad, que juega mucho por dentro, y que no viene de una situación fácil tampoco. Si nosotros le hacemos morder el polvo y no saca ningún punto se va a meter en problemas. Si mostramos la cara de Oviedo será la manera en la que podamos hacerle daño al Zaragoza y sumar los tres puntos. Debemos estar bien juntitos por dentro, con mucha presión y agresivos, porque ellos tienen un buen juego interior.

-Los plazos de las nóminas atrasadas

-No sé nada sobre ese aspecto, la verdad es que de momento solo me preocupo de lo deportivo, en hacer mi trabajo bien y ser profesional. En el otro aspecto, como no depende de mí y no puedo hacer nada...Me preocupa, pero no depende de mí y no le doy muchos minutos de pensamiento.

-Las posibilidades matemáticas de salvarse

-En el vestuario no hemos hablado de que no haya ningún tipo de esperanza. Sí que hemos hablado de intentar quitarnos esa presión porque es complicado. Que nos quitemos esa losa de la que hablábamos antes y que nos impedía estar sueltos en el campo. Está claro que es muy complicado, somos realistas y lo vemos. Pero mientras haya matemáticas lo vamos a pelear y a luchar, no entiendo que sea de otra forma.

-El calendario, con cuatro equipos de la zona baja y posibles recelos de los rivales

-A final de temporada siempre se habla de estas cosas, más en la situación en la que nosotros podemos llegar a esos partidos, que espero que no. Estas situaciones las he vivido en todos los años, se dan muchos partidos y circunstancias y siempre existen esas sospechas, pero no solo con nosotros sino con más partidos. Creo en la profesionalidad de la gente y ojalá estas sospechas queden en eso, en sospechas y nada más.