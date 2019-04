Chus Herrero: "Es una decepción, pero competimos durante los 90 minutos"

El central zaragozano del Córdoba, Chus Herrero, vio que el equipo "ha competido, ha estado metido en el partido durante los 90 minutos y ha estado a un gol de diferencia del Elche". El defensa cordobesista ha añadido que "es una decepción, está claro, veníamos con la ilusión de ganar los tres puntos pero hemos dado la cara". Y cree que la falta de acierto de cara a puerta ha sido definitiva. "Otros días estuvimos más acertados en fase ofensiva pero esta vez no conseguimos marcar", ha afirmado Herrero.

Cuestionado sobre si el Elche fue superior, ha respondido que "el Elche ha apretado, nosotros nos defendimos y ellos son un buen equipo", matizando que "con el 1-0 estábamos metidos en el partido, pero el resultado es el que es, hay que seguir peleando, ser profesionales y trabajar". Herrero ha recalcado que "hay que seguir adelante, las matemáticas no dicen lo contrario y el domingo (ante el Lugo) tenemos una final. Si la ganamos se verán las cosas de otra manera".

En el aspecto personal, tras varias jornadas de baja por lesión, se ha sentido "bien y contento por participar y ayudar al equipo pero triste, decepcionado por la derrota". "Ojalá de aquí al final no vuelva a tener otra lesión, porque no soy de lesionarme y he tenido mala suerte desde que llegué al Córdoba", ha finalizado Chus Herrero.