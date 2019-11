Chus Herrero: «Creo que las cosas se van a solucionar»

Chus Herrero informó ayer en rueda de prensa que «los nuevos administradores han sido claros, que la situación es la que es, complicada; pero han venido a intentar poner orden e intentar solucionar los problemas que hay en el club y nos han transmitido tranquilidad. Yo creo que las cosas que están saliendo se van a solucionar y serán meros hechos anecdóticos», defendió el central blanquiverde. «Al final, ellos nos han transmitido tranquilidad, que nos van a tener informados de los pasos que van a ir dando y de momento lo único que puedo transmitir es que hay tranquilidad, que habrá plazos y hay al final del túnel un rayo de luz y esperanza que antes no veíamos». Precisamente, desvelando la situación anterior, el defensa maño reconoció que «no, he tenido algún caso en algún club de estar en esta situación, pero poco tiempo. Está claro que al principio parecía que todo iba bien, que iba a ir todo en buena línea, pero la situación se tornó como el año pasado. Y los jugadores lo que no íbamos a consentir es estar tanto tiempo en tan mala situación como el año pasado», argumentó.

Además, Chus Herrero comentó que «hace un mes y medio que parecía todo bien, pero en ese tiempo se ha dado un giro de ciento ochenta grados. Entonces, ahora estamos en esta situación, hay que mirar hacia delante y sacar los tres puntos. No queda otra. Los demás temas no nos incumben a nosotros. Los administradores han venido para lo que han venido y hay que esperar y ver como se suceden los acontecimientos. Los jugadores debemos ser profesionales, entrenar y ganar partidos», explicó Herrero, que apunta a la titularidad el próximo domingo, en La Condomina, aunque Agné deberá buscarle pareja ante la ausencia de Fidel Escobar.