El Cartagena pone en su sitio al Córdoba CF

El Córdoba CF cosechó su tercera derrota en El Arcángel, segunda de forma consecutiva, ante un claro aspirante -este sí- a la primera posición final en la tabla clasificatoria del Grupo IV. Un rival, el Cartagena, que le enseñó un camino que no podrá andar este equipo, tal y como está configurado, pero sí que le advirtió de lo que se va a encontrar en las eliminatorias de ascenso si llega a ellas. Porque lo que dejaron claro en El Arcángel, tanto el Cartagena como el Marbella -en el último partido del 2019- es que andan un paso, o dos, por encima del conjunto blanquiverde, tanto por el perfil de futbolistas de sus respectivas plantillas como por la idea de fútbol. Un fútbol, sí, de Segunda B, la real, sin ínfulas de «superiores categorías» incrustadas circunstancialmente en inferiores. El Cartagena, como el Marbella, es un claro equipo de bronce con incrustaciones de plata. La plata cordobesista es clásica, demasiado clásica, mucha filigrana y poco macizo.



En la primera parte, el Córdoba CF mostró todo lo que es, todo lo que ha practicado en estos más de dos tercios de Liga. Un equipo que no aprieta cuando tiene el balón y que cuando lo posee, antes de la tercera combinación, da tiempo a hacer un repaso de las tareas semanales en casa. Parsimonioso, relajado, tranquilo, sin prisa, con la electricidad cortada y, por lo tanto, a oscuras. A pesar de todo, tanto blanquiverdes como blanquinegros comenzaron el partido jugando al engaño. Los de Agné, aparentando una presión alta que sorprendía por novedosa. Los cartageneros, adaptándose a un partido de balón arriba, disputa y segunda jugada, algo también poco habitual. Mientras que unos y otros hacían su trampantojo, el duelo pareció equilibrado. Eso sí, el Córdoba CF, como ante el Sevilla Atlético, como ante el Villarrubia, como ante el Yeclano o como ante el Algeciras, llegaba siempre tarde a los balones divididos, apenas ganaba disputas y de ahí que los de Borja Jiménez no necesitaran construir desde atrás. El balón fue de los visitantes, pero aunque apenas hubo ocasiones, la sensación en El Arcángel fue de debilidad local. Carrasquilla pareció ser el propietario del balón y no había quien eliminara al internacional panameño de la ecuación del juego visitante.

Durante la primera media hora, en cuatro ocasiones intentó el equipo de Agné construir jugada desde atrás, partiendo de Isaac Becerra. La primera, a los cinco minutos: recuperó el Cartagena. La segunda, un minuto después, engañando el de Badalona con un saque en largo, por lo que ahí sí que consiguió una jugada de mérito. La tercera, en el minuto 16, con balón recuperado de nuevo por parte de los visitantes en campo rival, mientras que en la cuarta ni tan siquiera necesitaron recuperarlo los cartageneros: lo perdió el Córdoba CF de forma lastimosa.

Llegó el gol del Cartagena a balón parado como pudo llegar de otra manera, pero el caso es que volvió a dejar el 0-1 otra nota pendiente de los blanquiverdes: la falta de contundencia en defensa, sobre todo en las jugadas de estrategia. El tanto de Andújar (min. 20), planteó otro partido o, más bien, dejó en la superficie lo que se vislumbraba bajo la primera capa de apariencia. Y había que recordar que este Cartagena, con 0-1 en el marcador, se lleva siempre los tres puntos.

Creció el Cartagena. Ya no hubo que disimular y los de Borja Jiménez construyeron desde atrás, controlando la posesión y dejando en evidencia lo visto en tantas otras jornadas. El Córdoba CF llegaba un segundo tarde a las disputas, la presión -por llamarla de alguna manera- era completamente descoordinada y desajustada, por lo que la segunda mitad de esa primera parte pasó sin pena ni gloria. El equipo visitante controlaba el partido hasta la exasperación el partido y el Córdoba CF se veía completamente impotente para romper ese control. Solo Iván Navarro -que generó el escasísimo peligro local en los primeros 45 minutos- y el punto de rebeldía de Javi Flores podía salvarse del conjunto blanquiverde, que tácticamente se encuentra secuestrado por el perfil de jugador del plantel: balón al pie, parsimonioso y pocos, por no decir ninguno, desmarques de ruptura o carrera al espacio. Y en Segunda B, calidad sí, pero la velocidad es igual o más importante.

Por si no tenía claros problemas el Córdoba CF al irse a vestuarios, al regresar de ellos se encontró el segundo, por cierto, también a balón parado y con el mismo autor, Andújar (min. 48). Agné reaccionó de la única forma que podía, eliminando a Raúl Cámara de su sorprendente alineación inicial e introduciendo a Moutinho, con lo que dejaba la banda derecha a Iván Navarro y a Carlos Valverde. Con la introducción, casi a renglón seguido, de José Antonio González (un solo minuto de competición en el último mes y medio) por Xavi Molina, el de Mequinenza hacía acompañar al pontano de Miguel de las Cuevas y metía unos metros más adelantado a Javi Flores. Tuvo un par de llegadas el conjunto local a través de Moutinho y de Carlos Valverde en lo que parecía que se iba a convertir en un duelo de ida y vuelta. Pero el Cartagena no lo permitió y volvió a acaparar balón.

Lo poco que le quedaba por buscar a Agné con los cambios lo pareció consumir Piovaccari en el minuto 66, en una de esas jugadas marca de la casa en la que llegó a pisar área pero ya sin fuerza para que a Mac Martínez le resultara insultantemente fácil hacerse con el balón.

La lectura de castigo adicional para el Córdoba CF se vivió también en esa última media hora. Salvo los minutitos que concedió Moutinho y un par de detalles más, nada de nada. La superioriodad cartegenera fue insultante. Tanta, que a pesar de disfrutar de algún contragolpe, los de Jiménez se centraron en seguir acaparando posesión ante la impotencia física del Córdoba CF.

Más que por el resultado, el Cartagena le dejó claro al Córdoba CF cuál es su sitio, que no está ni en el primero ni en el segundo puesto de la tabla. Habrá que ver cuál es a partir del tercero.

Ficha técnica

Córdoba CF: Isaac Becerra, Raúl Cámara, Fidel Escobar, Chus Herrero, Jesús Álvaro, Carlos Valverde, Xavi Molina, Javi Flores, Iván Navarro, De las Cuevas, Piovaccari.

Entrenador: Raúl Agné. Cambios: Moutinho por Raúl Cámara (min. 52), José Antonio González por Xavi Molina (min. 55), Vera por Carlos Valverde (min. 73).

Cartagena FC: Marc Martínez, Johannesson, Andújar, Álex Martín, Forniés, José Ángel, Cayarga, Carrasquilla, De Vega, Vinicius Tanque, William.

Entrenador: Borja Jiménez. Cambios: Elady por William (min. 73), Santi Jara por Cayarga (min. 80), Jovanovic por Vinicius Tanque (min. 89).

Goles: 0-1 (20') Andújar. 0-2 (48') Andújar.

Árbitro: Román Román (castellano-leonés), amarillas a Xavi Molina (24’), Carlos Valverde (37’), Chus Herrero (84’), Piovaccari (86’),

Campo: El Arcángel. 9.532 espectadores, un centenar de blanquinegros.