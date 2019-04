Carrillo llega al partido y Flaño, para Canarias

La única novedad tras el entrenamiento a puerta cerrada celebrado ayer en El Arcángel es que Rafa Navarro podrá contar, salvo sorpresa, con José Ángel Carrillo para el duelo ante el Zaragoza. Una vuelta que llega justo cuando Federico Piovaccari no podrá estar debido a una lesión que, en cualquier caso, no le impedirá viajar al Gran Canaria, destino fijado por Miguel Flaño, una vez que con el central navarro se confirmó que el partido ante el conjunto maño le llega demasiado pronto y que para el duelo ante Las Palmas estará completamente restablecido.

Por otra parte, Chus Herrero compareció ayer en rueda de prensa y explicó que «claro que pensamos» en lo ocurrido con el conjunto blanquiverde en esta temporada «y analizamos para saber por qué el equipo no dio el nivel que exige la categoría. Cada uno tiene su opinión y al final mirar al pasado ya no nos sirve para nada. El equipo no compitió en partidos clave y estamos así por eso. Quizás esos partidos los hemos visto como finales y última opción y esa situación le ha pasado factura o no ha sabido llevar la situación bien, no ha sido por falta de otras cosas. Salimos a competir y nadie sale a no correr ni a no poner actitud», defendió el veterano central que, a pesar de todo, no descarta su continuidad: «Si me quedo en Segunda B se verá en un futuro, en verano, cuando se aclare. Ojalá en verano podamos hablar de estas posibilidades», comentó el jugador blanquiverde.

También se le planteó a Chus Herrero la delicada situación del club, por los impagos, y cómo puede afectar a la plantilla. «No sé nada del tema nóminas, de momento solo me preocupa lo deportivo. Como no depende de mí me preocupa, pero no le doy muchos minutos». La situación, además, tiene una vertiente deportiva, ya que el equipo se puede erigir en juez del descenso o de otros objetivos de diferentes equipos. «Al final de temporada siempre se especula con esto. Estas situaciones las he vivido durante muchos años. No solo con nosotros, existirá en muchos partidos. Creo en la profesionalidad de la gente y espero que eso se quede en sospechas», defendió el defensa del Córdoba. En cualquier caso, Chus Herrero comentó que «pueden afectar al grupo otras situaciones, pero el fútbol es fútbol te paguen o no, vaya bien o mal. Son once contra once y no hay otro factor más que competir. Hay que mirar hacia adelante». Sobre el rival, uno de sus exequipos, recordó que «no viene en una situación fácil», por lo que «se puede meter en problemas».