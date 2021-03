Carlos Valverde, el primero en ver dos rojas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Alfaro, aquí ya has tocado techo; si no vistes el desarrollo de Carlos Valverde en el campo es que poco más puedes ver. De la forma que estaba "jugando" tenías que haberlo sacado del campo antes del descanso, luego tú eres el único culpable de dejar al equipo con diez. Ahora un año más en segunda B...porque hace falta un milagro que no se va a dar.