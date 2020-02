Carlos Valverde avisa de que "va a ser duro todo lo que queda" de Liga

Carlos Valverde ha explicado tras el regreso al trabajo del Córdoba CF, cómo se encuentra de su lesión, un contratiempo que "tras estos dos o tres días después del partido ha ido ha mejor", ya que durante el choque en Puerto Real "se me volvió a abrir un poco" la herida, aunque "este día de descanso ha mejorado muchísimo".

Precisamente, sobre el encuentro en Puerto Real comentó que el principal problema que tuvo el conjunto blanquiverde fue "el viento, me imagino que lo habrá dicho ya todo el mundo". El utrerano ha asegurado que fue "muy difícil, porque no se podían dar dos pases seguidos, sobre todo en la segunda parte", algo casi novedoso para él: "Hacía tiempo que no jugaba con tanto viento". Además, se lamentó que tras el 0-1 "no pasó absolutamente nada" y que los dos puntos volaron para el Córdoba CF "por una jugada de infortunio", ya que según su valoración "tendríamos que habernos llevado los tres puntos".

A pesar de que el Algeciras es uno de los peores visitantes de la categoría y que aún no ha conseguido sumar un triunfo lejos de casa, Valverde ha avisado de que "el domingo va a ser un partido muy difícil. En la segunda vuelta los equipos de abajo siempre suman muchos más puntos y ganan más partidos", por lo que "tenemos que tomarnos el partido como todos los que estamos jugando: serios, a salir a ganar desde el minuto uno y a hacer nuestro fútbol", deseó el extremo blanquiverde, ya que "si hacemos las cosas que tenemos que hacer el rival lo va a tener muy difícil".

Finalmente, Valverde ha remarcado la importancia del momento en la competición. "Entramos en el último tramo de la temporada y si durante la temporada todos los partidos son importantes, ahora cada partido es muchísimo", de ahí que haya advertido de que los jugadores "debemos mentalizarnos de que va a ser duro el partido del domingo y todo lo que queda" de Liga.