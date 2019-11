Carlos González: "Los del Reus no se lo creían y dónde está el Reus"

Carlos González ha declarado como testigo esta mañana en la querella interpuesta por Joaquín Zulategui contra Jesús León por una presunta apropiación indebida de un millón de euros, que se basa en una supuesta adenda al contrato que en su día realizó el Córdoba CF con Grucal, empresa del actual presidente del Córdoba CF. El exaccionista mayoritario se ha reafirmado a la salida del juzgado que esa adenda es “una fotocopia, no se ha presentado el original y no reconozco el documento” y pidiendo que “los jugadores deberían dar la cara y contar lo que está pasando” en la entidad blanquiverde.

Asimismo, González ha asegurado que “lo que tiene que hacer (Jesús León) es irse”, ya que “ha demostrado su incapacidad manifiesta”. González insistió en su regreso al club como máximo accionista, pero avisó de que “no vengo como salvador de nada. Vengo a reclamar mis derechos y, además, porque hay un club que está en una situación muy difícil. Y el que no se lo quiera creer que no se lo crea. Los del Reus no se lo creían y dónde está el Reus”, se preguntó. Reiteró González en su declaración a los medios que el Córdoba CF “tiene muchas posibilidades de desaparecer. Y creen que soy alarmista, que es un complot”.

Asimismo, el madrileño reiteró que el documento presentado por los abogados de León es “una fotocopia con una firma incompleta”, insistiendo en que “ese documento no existe. A partir de ahí se pueden buscar muchas soluciones, enmarronar, que es lo que hacen los abogados de este señor. Ese documento no lo he visto en mi vida. No se presenta el original y esa cantidad no se ha reclamado al Ayuntamiento en la vida. Es imposible”, reiteró el expresidente del club.

Carlos Gonzalez (d) y Antonio Viola, ex director de comunicación del Córdoba CF, a la salida de la Ciudad de la Justicia. Foto: A.J. GONZÁLEZ

También respondió González al abogado del club, Rodríguez Zarza, cuando este anunció que se investigaría la construcción de la casa de González en Madrid. “Qué investigar, si me la ha hecho Grucal”, ha respondido González, que cree que todo es una maniobra “para embarrar el tema. Que nos dejen en paz y que se vayan. Qué investigar, si me la ha hecho tu jefe”, respondió el madrileño.