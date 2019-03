Carlos González se enfrenta a otro juicio

Carlos González tiene ante sí otro frente abierto en los tribunales. En esta ocasión, por una nueva reclamación económica a causa de la millonaria venta de Ecco México, a mediados del 2015, a la empresa Teknei, aunque la demanda proviene de un excolaborador de Ecco México, que entiende que le pertenece un porcentaje de dicha transacción en base a unos documentos que afirma poseer y mediante los cuales ha presentado la demanda correspondiente para reclamar las cantidades a González.

Durante más de un año, Francisco Jiménez, -que fue hasta hace unos días director de Marketing del Córdoba CF-, fue enviado a México, precisamente, por Carlos González. Una vez producida la venta a Teknei, el exmáximo accionista del Córdoba volvió a contratar a Jiménez en la entidad blanquiverde, movimiento que también generará problemas legales en el futuro, tanto al propio Córdoba como a González.



Pero mientras esos contratiempos legales llegan, esta reclamación se une a la ya iniciada por Daniel Pastor, exadministrador concursal del Córdoba, en la que pide el pago a González de un porcentaje por la transación del paquete mayoritario de la entidad blanquiverde. El propio González reconoció a este periódico que la petición de la testifical de Jesús León, actual máximo accionista del Córdoba, la realizó él y que en dicha petición de Pastor se solicita, entre otros, el 5% del importe total del traspaso, cerca de 500.000 euros, aunque no detalló si Pastor exige otras cantidades adicionales. La celebración de este juicio está prevista para después del verano y Jesús León está citado a declarar en calidad de testigo, por lo que tanto él como el propio Córdoba CF no son parte del mismo. No es, en cualquier caso, la única demanda a la que habrá de enfrentarse González en los próximos meses, ya que además de los jucios que se han detallado anteriormente, el club tiene ya preparado todo su aparato legal sobre el pasado del Córdoba.



Por otra parte, Sergio García, yerno de González y que estuvo un año de baja, se reincorporó hace unos días a la entidad blanquiverde, concretamente al departamento de infraestructuras, al que ha llegado como un empleado más.