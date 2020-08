Carlos González: "El único Córdoba que existe es el Córdoba CF SAD y no lo vamos a dejar morir"

Singular y llamativa junta general ordinaria de accionistas la vivida este miércoles en el seno del Córdoba CF SAD. La misma, convocada el pasado 21 de julio por el administrador concursal, Francisco Estepa, se desarrolló en El Arcángel con cierta intriga a la hora de conocer a los protagonistas que comparecerían. Y es que, aunque en el escenario previo ya se intuía la presencia notarial por parte de los interesados -Azaveco SL, Aglomerados Córdoba SL y Sindicato Accionistas Minoritarios CCF SAD-, se desconocía si algunos de los máximos representantes acudirían a las instalaciones deportivas y si se aprobarían las cuentas de la pasada temporada 2018-19 y el presupuesto de la 2019-20 (circunstancia que no se produjo).

Sobre las 17:20 horas arribaron Estepa, Francisco Javier Bernabéu -el otro administrador judicial- y Juan Ramón Cuadros a un acto donde se permitió el paso de los medios de comunicación. Posteriormente empezaron a resolverse muchas de las cuestiones que estaban en el aire. Uno de los primeros en aparecer fue Carlos González (Azaveco SL) junto a su abogado Iván Zaldúa, quien contaba previamente con el beneplácito de Estepa para su entrada en la junta. De hecho, el concursal reconoció que los derechos políticos de las acciones de la SAD -el paquete mayoritario- pertenecían al mercantil del empresario canario, por lo que dicha decisión impedía el paso a Jesús León (Aglomerados Córdoba).

Para poder ejercer el derecho de asistencia y representación, según el artículo 16 de los Estatutos Sociales, los accionistas debían acreditar ser titulares de, al menos, 30.000 acciones inscritas a su nombre y con cinco días de antelación, como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. El de Montoro no se personó y tampoco envió a su abogado, Álvaro Cerezo, como estaba previsto. Cabe recordar que un notario levantó acta de la junta según lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

La última pieza del entramado -Minoritarios CCF- tuvo al abogado César Ollero y a José María Córdoba como cabezas visibles en la calurosa tarde cordobesa. Estos accionistas, que contaban de manera individual con el número inferior al mínimo exigido para acudir a la cita, se agruparon hasta llegar a las solicitadas acciones requeridas.

Instante de la junta de accionistas, en El Arcángel. FRANCISCO GONZÁLEZ

Dos votos en contra y varios temas relevantes sobre la mesa

Una vez resuelto el entuerto del acceso, establecer la formación de la mesa y confirmar el número de acciones asistentes -103.635.192-, el turno de palabra lo tomó un Ollero que adelantó el voto en contra de todos los puntos dispuestos. Entre los motivos reseñados para ello estuvo el hecho de no querer refrendar una gestión que condujo a la consecución de esas cuentas. A continuación preguntó tanto a Estepa como a Bernabéu acerca de la cesión de estadio El Arcángel y la causa de disolución en las pasadas cuentas, algo que Manuel Pastor, de Minoritarios, ya hizo saber que era una cuestión muy débil. Rosa Agredano fue la encargada de estipular que quedó eliminada de las cuentas a instancia del Consejo Superior de Deportes.

Ollero continuó con el uso de la palabra para sacar a la luz otro tema de interés como son los 8,1 millones de euros que Ecco Documática -actual Azaveco SL- tendría que haber ofrecido en pos de solventar el maltrecho estado de la economía cordobesista en 2012. Ese dato, que no estaba presente en cuentas anteriores, sí figuró de forma oficial en las actuales con el trabajo realizado por los administradores judiciales. Analizado todo, Estepa indicó que existía base para reclamar judicialmente ese derecho de crédito sobre Azaveco y que así se hará.

González, a renglón seguido, también declaró que no aprobaría ninguno de los cuatro puntos presentes dada lo no información fehaciente desde los documentos administrativos financieros. Así pues, el “examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad; así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2019”, el “examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019”, el “examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019” y el “examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2019/2020” quedaron sin consentimiento con dos votos en contra, es decir, el 98.95%.

“Con la normativa de la RFEF es imposible que UFC se inscriba”

El mandatario, nada más concluir la junta, atendió a la prensa explicando nuevamente su postura y el rechazo a las cuentas. “Hemos votado en contra porque no tenemos información, la hemos requerido desde el lunes, que es cuando nos autorizaron a asistir a la junta tras varias ocasiones”. Resaltó que Estepa sabía que “no vivimos aquí y así es muy difícil” y que era “mandarnos un pdf con la información y así difícilmente podemos aprobar nada que no conozcamos”, completó.

Por consiguiente, González expuso que pedirán “la nulidad de la junta porque estaba mal presidida”. Ni Estepa ni Bernabéu podían hacerlo “según recoge el Tribunal Supremo, ya hay jurisprudencia y les hemos hecho ver y la pediremos”. Añadió que no lo dice él, “lo dicen los estatutos del club, el artículo 191 de la ley de sociedades y sentencias en ese sentido, jurisprudencia” al mismo tiempo que reconocía que viajaron a Córdoba “porque era nuestra obligación, por responsabilidad, pero nada más”.

En cuanto al reconocimiento de Estepa a Azaveco SL, a González se le escapó alguna sonrisa. “A mí que me reconozca este señor o no... creo que lo que hubiera hecho es cometer una ilegalidad y nos ha reconocido el registro mercantil de Córdoba y el tribunal 102 de Madrid”. La actuación del administrador “no me importa nada” y si no lo hubiese permitido “hubiera cometido otra ilegalidad más”. Le pidieron asistir “hace un par de meses y nos contestó antes de ayer” y “si lo ha hecho es porque no tenía más remedio y sabiendo el lío en el que se metía”. Además, le recordó que “está denunciado en el juzgado número 7 de Córdoba él y todos los administradores por seis delitos” y que “ahí se verá su gestión, ahí y en otras”, aseveró.

La inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa estuvo, como no podía ser de otra forma, presente en la intervención de González. “Tengo que reconocer, porque no me gusta mentir, que hace días que con la Real Federación Española de Fútbol no tengo contacto y por lo tanto no sé. Yo sé que, según la normativa de la RFEF, no se puede inscribir y a partir de ahí tendrá que tomar una decisión”. No obstante, recalcó que “con la normativa es imposible que lo haga, no dicho por mí, sino por la misma RFEF, que así lo ha hecho ver en las recusaciones al juez y los recursos al auto de venta de la Unidad Productiva”, zanjó.

Sobre el derecho de cobro de los 8,1 millones del Córdoba CF SAD a Ecco Documática, el que fuera presidente de la entidad y dueño de la actual Azaveco concretó que “lo que se ha demostrado es que no habíamos quitado nada de la contabilidad y hoy ha reconocido que no está. Es un contrato entre particulares que no influye nada en ese y, sí él se emperra, pues bien, contestaremos donde tengamos que contestar”. Comentó que “ha quedado claro que lo que él dijo de que se había quitado de las cuentas, hoy ha reconocido que nunca estuvo”.

Por último, González habló de la continuidad del Córdoba CF SAD. “El Córdoba no va a desaparecer, al menos el Córdoba de verdad. Por mucho que digáis en la prensa o ellos hagan ver, el Córdoba CF oficial no sé cuál es. El único Córdoba que existe es el Córdoba CF SAD y ese seguirá existiendo siempre y no lo vamos a dejar morir”. Concretó que “más allá de la decisión de la RFEF, el Córdoba CF SAD no va a desaparecer” y van a “luchar porque se sabe, y así se lo hemos hecho ver, que la deuda que tiene el Córdoba CF SAD, que no la sabemos porque no nos la dicen tampoco, no son capaces de decirnos la deuda del Córdoba CF, la mayoría de ella, los acreedores van a cambiarla por acciones y por lo tanto no va a tener deuda”.

Considera que se producirá “una carrera larga, más allá de que ganemos o perdamos, es una batalla que terminará en el Supremo y ahí se verá dentro de cinco, cuatro, tres o los años que correspondan”. Asimismo advirtió que “no van a parar ocurra lo que ocurra” y que pugnarán “por lo que entendemos que es un atropello”. La forma de presentar el equipo fue “por el mismo conducto que ellos, para los equipos que tienen problemas, y ya veremos, que para eso están los abogados, para pedir la responsabilidad que corresponda”, concluyó.