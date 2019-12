Del Camp Nou a Matapiñonera: el bagaje copero del Córdoba CF

En la etapa de Carlos González al frente del Córdoba CF el club trató de darle lustre a la Copa del Rey con aquel conocido lema de La Copa mola. Y realmente el torneo del KO le dio grandes noches al cordobesismo en la última década, eliminatorias con final feliz y grandes duelos coronados con aquel encuentro ante el FC Barcelona en el que los blanquiverdes le plantaron cara al equipo de Messi, David Villa, Piqué, Xavi y Dani Alves, el 12 del 12 del 2012, cuando los mayas pronosticaron el fin del mundo pero El Arcángel vio pasar por su césped al dios del fútbol contemporáneo.

El primer gran hito del Córdoba CF en los diez últimos años fue la eliminación al Real Betis a partido único en el Benito Villamarín, en el año 2009. El equipo entrenado entonces por Lucas Alcaraz salió con una formación plagada de suplentes y en la que debutó Juan Rafael Fuentes, que hace unos días confirmó su retirada del fútbol. En tercera ronda el Rayo Vallecano acabó con los sueños coperos del Córdoba CF.

El conjunto blanquiverde eliminó al Betis en 2009 y 2011; y al Málaga a doble partido en 2016

Pero una temporada después, en la 2010/11, los blanquiverdes lograron eliminar al Numancia, al Rayo (pequeña venganza) y al Racing antes de caer a doble partido con el Deportivo de la Coruña. No cesaron los intentos de que la Copa molase, ya que un año después fueron Murcia y Huesca los rivales superados antes imponerse de nuevo al Real Betis, esta vez a doble partido en dieciseisavos. El Córdoba CF de Paco Jémez se impuso en la ida, en El Arcángel, con un gol de Pepe Díaz. Una semana después los blanquiverdes hicieron bueno el valor doble de los goles a domicilio. El tanto de Borja García invalidó el doblete de Jorge Molina y permitió la segunda eliminación del Betis a manos del equipo de El Arcángel en tres temporadas. Luego, el Espanyol dejó al Córdoba CF con la miel en los labios en octavos de final.

Borja García celebra el gol que le dio el pase al Córdoba CF en el Villamarín / JOSÉ JUAN LUQUE

Sin embargo, el gran evento copero en El Arcángel estaba por venir. Los blanquiverdes lucharon contra viento y marea y eliminaron a tres equipos (Elche, Sabadell y a doble partido a la Real Sociedad, que acabaría la temporada en puestos de Champions en Primera) antes de verse las caras con el FC Barcelona de Leo Messi con Tito Vilanova en el banquillo.

Un auténtico premio para el equipo blanquiverde en los octavos de final de la temporada 2012/13. El 12 de diciembre del 2012, en el que los más conspiranoicos esperaban con el gorro de papel de aluminio a que llegase el fin del mundo por el que se hizo famosísimo calendario maya. No hubo fin de la historia pero sí un gran hito en los anales blanquiverdes cuando el dios del fútbol contemporáneo, Leo Messi, hizo sentencia con dos goles en un El Arcángel en el que, a tenor de lo dicho por ambos entrenadores, la eliminatoria no quedó del todo sentenciada. Así lo advirtió Vilanova al indicar que el cruce «no está resuelto», mientras que Rafa Berges aseguraba que «ganar por cero a tres en el Camp Nou no será fácil». Obviamente que no lo fue, el Barça le endosó una manita al Córdoba CF, que cayó con la dignidad intacta del torneo del KO.

Desde aquel encuentro en el Camp Nou, el devenir del conjunto blanquiverde en la Copa del Rey ha sido claramente descendente hasta llegar a Matapiñonera, estadio donde el pasado miércoles el Sanse, colista de su grupo en Segunda B, venció con solvencia al equipo de Raúl Agné por 2-0.

Sebas Moyano durante el duelo del pasado miércoles en el estadio Matapiñonera. / LOF

Así, en la 2014/15 el Granada se impuso al Córdoba CF en dieciseisavos y en la siguiente campaña el Lugo hizo lo propio. Hubo un último destello de esa Copa que molaba en la 2016/17 cuando, tras eliminar al Cádiz, el Córdoba CF de Luis Carrión le ganó los dos partidos en dieciseisavos al Málaga de Juande Ramos. Especialmente importante fue el encuentro de vuelta, en el que un doblete de Pedro Ríos y otro de Piovaccari sirvieron para el 3-4 final en La Rosaleda. Poco después el Alcorcón dejaría nuevamente sin entrar en los cuartos de final al Córdoba CF.

La historia de la presencia blanquiverde en la Copa del Rey en las tres últimas temporadas es el ejemplo de esa caída constante hasta el infierno de Segunda B. Tenerife y Getafe fueron los verdugos hasta que el Sanse sentenciara ese lema de la Copa mola tan lejano ahora en el imaginario blanquiverde. La Copa dejó de molar.