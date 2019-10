... o cambio de esquema?

... Pero por encimade estas dos consideraciones existe otro factor aún más importante, que no es otro que las características de la propia plantilla. Cuando un técnico llega a un equipo, lo primero que tiene que hacer es observar y estudiar las condiciones físicas y, sobre todo, técnicas de los jugadores que el Club pone a su disposición, en algunas ocasiones aconsejadas por el mismo técnico y otras -como no sé si será el caso del Sr. Martín- asumiendo lo que hay, una plantilla previamente contratada y en la que no ha influído el nuevo entrenador, a la que tiene que amoldarse porque, al fin y al cabo, el técnico no es más que un empleado selecto del Club, y cuya misión, como buen profesional que es en este caso, no es otra que sacar el mayor rendimiento a esos jugadores. Y he aquí el quid de la cuestión, ¿se deben adaptar los jugadores al esquema o, por el contrario, el esquema a los jugadores? Yo lo tengo muy claro, pero mi criterio no tiene mayor importancia y no merece la pena se expuesto, sólo que me atrevo a preguntarme si el Sr. Martín se habrá percatado de tal dilema.