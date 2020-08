Breve aparición de Traoré en el debut de Samu Delgado

El Córdoba CF llevó a cabo otra matinal de trabajo en la Ciudad Deportiva antes de partir hacia Torrox el próximo domingo. Entre los jugadores que participaron en la misma aparecieron varias novedades con respecto a días anteriores. La principal, nada más arrancar la sesión, fue la breve presencia del centrocampista Djak Traoré. El costamarfileño, acompañado de los también tocados Xavi Molina y Darren Sidoel, efectuó la activación junto al recuperador, Javier Poveda, para engrosar posteriormente el grupo dirigido por Juan Sabas.

Sin embargo, el trío de jugadores citados no se ejercitó durante mucho tiempo con el resto del vestuario y su labor sobre el terreno de juego se limitó al circuito de fuerza. El jefe de los servicios médicos, Víctor Salas, comandó esta parte del entrenamiento y ofreció consejos a Javi Flores para superar algunas molestias en la espalda. Una vez finalizado el primer tramo, los futbolistas reseñados se marcharon de las instalaciones deportivas y, con ellos, Thierry Moutinho.

Samu Delgado, otro fichaje a las órdenes de Juan Sabas

La de Traoré no fue la única noticia llamativa del jueves. Julio Iglesias, medio firmado para el filial blanquiverde, estuvo desde el arranque y hasta prácticamente el final de la jornada. Y mientras el vestuario afrontaba series con el esférico, Samu Delgado hizo acto de presencia. El extremo saludó a los miembros del organigrama deportivo que se encontraban en el lugar -véase el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, o el secretario técnico, Rafael Sánchez-. Más tarde, y acompañado de Salas, focalizó su actividad en la puesta a punto a través de carrera continua con varios niveles de intensidad.

Así pues, a priori, el único refuerzo que faltaría por personarse en los entrenos sería Álex Robles, lateral procedente del Sevilla FC. Iván Robles, el hombre que podría abandonar la entidad, siguió totalmente integrado a la dinámica grupal mientras se resuelve su futuro.

El cierre de la acción en el verde se produjo con partidillos de tres equipos. Willy Ledesma y el propio Flores dejaron destellos, aunque también destacó el portero Jaylan Hankins haciendo intervenciones de mérito. Iglesias, por su parte, no jugó y se unió a Delgado y Salas para concluir. El viernes, salvo cambio en el plan previsto, se celebrará el último entrenamiento en tierras cordobesas, ya que el sábado la plantilla no entrenará y el domingo no habrá sesión y se viajará directamente a Torrox.