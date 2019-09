"Lo importante es sacar los partidos adelante"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, fue autocrítico al término del partido ante el Real Murcia. Aunque el equipo blanquiverde venció por 1-0, el técnico navarro aseguró que "ellos en los 25 primeros minutos nos han pasado por encima. Pero hemos tenido orden en defensa, hemos estado bien centrados y hemos aprovechado nuestra oportunidad".

"Al final se trata de ganar y ya está. Creo que gran parte del campeonato está en casa, hemos ganado dos de dos", reflexionó Enrique Martín, que reconoció que "queríamos hacer las cosas mejor pero hay un contrario que tiene su potencial. Los partidos pueden ser muy guarros y vistosos, pero que es importante sacarlos adelante. Lo que queda es la clasificación, que es la que te va a llevar donde queremos ir".

Siguió analizando los problemas del equipo en el primer tiempo, incidiendo en la falta de posesión y en la pérdia del centro del campo. "En el primer tiempo no hemos tenido balón en el centro del campo, aunque teníamos hombres con calidad, pero no tuvimos ni una. Ni Miguel ni Javi han estado muy presentes, perdíamos el balón con mucha facilidad". No obstante, manifestó que "el Murcia tiene su potencial, y si no estás metido como hemos estado tienes muchos problemas. Y aún y todo los hemos tenido. Pero somos competitivos y disciplinados. Seguro que vamos a hacer partidos un poco más vistosos".

Eso sí, puso en valor que "cuando estás fastidiado debes soportar los momentos difíciles y saber controlarlos. Nos metemos con siete puntos de nueve que no está nada mal. La liga está en casa y sufriendo más o menos tenemos que sacar los partidos en El Arcángel adelante".

Además repitió una reflexión que ha hecho en varias ocasiones en sus comparecencias públicas. "Hay que procurar jugar mejor y seguro que habrá días que estemos mejor y perdamos. Y entonces nos acordaremos de los puntos que ganamos cuando no lo hacíamos tan bien".

"EL ARCÁNGEL MOTIVA MUCHO"

El míster de los blanquiverdes puso el foco en la afición y su importancia en los partidos en El Arcángel. "En casa vamos a tener que sudar mucho para sacar los partidos, la afición va a ser fundamental. El Arcángel motiva mucho. Cuando vas a Córdoba no es lo mismo que ir a otro lugar. El Arcángel es un estadio de Primera y motiva mucho".

Para el navarro, su equipo en la segunda parte ofreció otra cara. "Tras el descanso nos reestructuramos. A los 25 minutos ya tenía ganas de hacer un par de cambios. Ya me había dado el arrebato pero los que tengo al lado me pararon. Lo que estaba viendo no me producía satisfacción", aseguró.

"En el segundo tiempo ellos no tenían la frescura suficiente. Y creo que hemos ido un poquito a más, pero no mucho. En una contra tuvimos un tres contra uno para matar el partido. Pero me quedo con la capacidad de sufrimiento del equipo", dijo.

Además, analizó la actuación de varios nombres propios. Sobre Owusu destacó que "tenía el dilema de esperar al segundo tiempo para sacarle, pero me decidí a ir a por el partido desde el principio con dos puntas, ha ido cogiendo fondo". Más detallada fue su valoración de los minutos ofrecidos por Antonio Moyano en la segunda mitad. "Es un gusto ver aparecer a Antonio Moyano. Cada vez que juega deja la firma. Y me entero cuando dice aquí estoy míster. Es una gran satisfacción que un chaval de la cantera se esté comiendo los minutos con tantas ganas y aportando cosas interesantes".

Más inquietante fue su reflexión sobre los problemas físicos de Víctor Ruiz, sustituido en la segunda parte tras debutar con la camiseta del Córdoba CF esta jornada. "Víctor ha estado bien pero estoy muy preocupado con él. Creo que no puede ser que este chico se canse y se asfixie tan pronto, es un tema que me tiene preocupado. He hablado con el doctor para tomar cartas en el asunto, no es normal que se canse tanto", indicó.

El técnico del Córdoba CF aseguró que "lo he quitado porque estaba súper asfixiado. No es lógico lo que está pasando con Víctor, es un gran futbolista, me encanta. Hay que hacerle análisis y quedarnos tranquilos. Le quiero mucho, es buen futbolista, nos tiene que aportar mucho", finalizó.