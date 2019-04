Bodiger: "En el Toulouse nos salvamos en una situación peor que esta"

-Llegó al Córdoba en enero y rápidamente se asentó como titular. ¿Venía con la idea de aportar desde el inicio en el once?

-Sí, vine al Córdoba para jugar lo máximo, pero cuando vine por primera vez hablé con toda gente del club, que me dijo que la misión era mantenerle en Segunda División. Si tengo que estar un poco en el banquillo para que el equipo sea mejor, lo haré. Pero es lo que el entrenador decida.

-Desde que llegó el equipo ha perdido más de lo que ha ganado. ¿Sigue siendo posible la salvación?

-Sí, de verdad que es posible. Lo vamos a conseguir si seguimos jugando como contra el Mallorca. He conocido una situación similar con el Toulouse, no me dan miedo los cambios de entrenador. La situación la conozco muy bien, en el Toulouse, en 2015, vivimos una situación aún más peligrosa que ahora. Quedaban diez partidos y estábamos a diez puntos de la permanencia, y se consiguió en el último partido. Conozco también la historia del Córdoba, la pasada temporada, que también lo consiguió en una situación difícil. Estoy listo, estamos listos para conseguirlo.

-¿Conocía la ciudad de Córdoba antes de venir? ¿Qué le parece?

-La verdad es que no la conocía, pero antes de venir hablé con mi entrenador del Toulouse, que es español (Alain Casanova), y me dijo que es una buena ciudad. Me contó que es una ciudad histórica, que tiene la Mezquita, su pasado con los árabes y después los españoles. Me gusta mucho Córdoba, estoy solo aquí, mi familia viene cuando puede y lo encuentro todo en la ciudad, muchos museos. Intento hacer muchas cosas para disfrutar al máximo, es una buena ciudad.

-¿Ya le han hablado del calor cordobés?

-Sí (risas). Le he dicho al míster que la primera ola de calor es muy difícil para mí. Necesito aclimatarme pero lo haré muy rápido para dar lo mejor de mí.

-¿Ha probado ya el salmorejo y el flamenquín?

-No, no sé lo que es. Pero he probado un plato con patatas, huevos y jamón, muy rico (risas).

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la ciudad?

-La Mezquita, porque es muy grande, es increíble. Cuando estás esperando para entrar no puedes imaginar lo grande que es, es guapísima. También me gusta la plaza de las Tendillas, con el caballo, y el parque de Asomadilla, porque vivo cerca de allí y voy a pasear.

-¿Le gusta el estadio El Arcángel?

-El del Toulouse es un poquito más grande pero la pasión no es la misma. Pienso que en España hay mucha pasión. En el Córdoba, sabemos que es un momento difícil para el club y para los fans, pero creo que todos juntos vamos a salir de esta situación. Pero es difícil para todos, la gente viene a apoyarnos y a ayudarnos con pasión.

-¿Y le han hablado del mayo cordobés?

-Me han hablado de la Semana Santa. También me dijeron que en mayo hay muchas actividades, los patios con las flores y la Feria.

-¿Tiene ganas de vivirlo?

-Lo disfrutaré un poco, pero he venido para estar concentrado para cada partido. Pero quiero ver un poco de la cultura cordobesa.

-¿Cree que el Córdoba podrá salvarse durante el mayo cordobés?

-Vamos a luchar hasta el final de la temporada. Cuanto antes logremos la permanencia, mejor para nosotros. Así que sería bueno.

-¿Se plantea seguir en el Córdoba la próxima temporada, si se logra la permanencia?

-No lo sé, si nos quedamos en Segunda División habrá que hablar con el presidente y con todos. En el contrato no dice si voy al Toulouse o si me quedo aquí, tendremos que verlo todos juntos.

-¿Qué es lo que más echa de menos de Francia?

-Bueno, un poquito a mi familia, pero me gusta mucho la vida en Córdoba, y además de todo quiero sacar al club de esta situación. El Córdoba merece quedarse en Segunda División y que su afición disfrute de buenos resultados.

-¿Le han dicho que hace cinco años el Córdoba estuvo en Primera?

-Sí, en la pared de la entrada al campo vi las fotos. Ahora, necesitamos quedarnos en Segunda y, por qué no, pelear por subir a Primera la próxima temporada. Pero ahora debemos salir de la situación que vivimos.

-Parece haberle dado mucha solidez al centro del campo. ¿La posición de pivote es su preferida? ¿O prefiere jugar más adelantado?

-Me gusta jugar de pivote, es mi posición ideal. Pero puedo jugar un poquito más adelante y también en defensa. Mi formación en el Toulouse fue en el puesto de pivote y me gusta mucho ese puesto.

-¿Con qué compañero se siente más compenetrado en el centro del campo?

-Bueno, no es algo que yo deba decir. Juego para el equipo, si necesita de uno o de nueve centrocampistas es el entrenador el que debe decidirlo y elegir a los titulares. Solo me importa ganar y que el equipo se sienta bien, me da igual jugar con un compañero o con otro.

-¿Está a su mejor nivel físico o aún le queda un poco para estar al 100%?

-Pienso que puedo hacer un poco más, pero actualmente mi físico es bueno. Ahora es la cabeza lo que hay que trabajar, tanto yo como todo el equipo, para salir de esta situación y sentirnos bien. Porque es difícil jugar bien, no tenemos miedo, pero sí un poco de presión. Es una presión buena, pero algunas veces necesitamos jugar balones en largo en determinados momentos de presión extrema. Aún así, me siento bien tanto física como mentalmente.

-¿Ve progresos en el equipo con Rafa Navarro?

-Hay un cambio claro en el equipo, con Curro jugábamos un 5-3-2 y ahora jugamos un 4-1-4-1. Pero ni antes la culpa era de Curro ni ahora es de Rafa, cuando perdemos es responsabilidad de la plantilla. Pero ahora es seguro que vamos a conseguirlo, porque mentalmente estamos listos.

-Navarro os pide tener las líneas más juntas. ¿Os ayuda jugar así?

-Sí, nos dijo que necesitamos ser más duros. Cuando hay un balón en nuestra área tenemos que alejar el balón y ser más contundentes, estar más concentrados.

-¿Por qué se siguen encajando tantos goles?

-Sí, pero sabéis que en esta situación, que ya conozco como dije, no es mala suerte, ni hay que hablar de excusas…Necesitamos ser más duros y estar más concentrados para que ningún disparo del rival vaya a nuestra portería.

-¿Confiáis en que la victoria ante el Mallorca cambie la dinámica?

-Antes de ese partido ya habíamos hecho cosas buenas, como en Cádiz, donde solo nos faltó una ocasión para haber ganado allí. Fue un buen punto, con un equipo junto y listo mentalmente. Contra el Mallorca fue quizás un cambio en el sentido de que nos da más confianza para no jugar con tanta presión. Ahora vamos a Elche a ganar, y no a no perder.

-¿Cómo afronta el equipo la visita a Elche?

-Vamos a jugar a Elche sin miedo, para ganar, como todos los partidos. Pero ahora sabemos que podemos hacerlo, que podemos hacer un buen partido, todos juntos. Tenemos que estar listos y bien concentrados para no encajar goles, porque vamos a marcar.

-Y la siguiente jornada ante el Lugo en El Arcángel. ¿Será un partido definitivo?

-Ahora estamos mentalizados en el Elche, es un partido muy importante antes del Lugo. Primero tenemos que jugar ante el Elche, luego analizaremos al Lugo.

-Se le ve muy comunicativo en el campo. ¿Se ha adaptado rápido, no?

-Como te dije, conozco muy bien la situación de luchar por evitar el descenso. Estoy aquí para ayudar a que el Córdoba se mantenga en Segunda, lo doy todo en el campo. Cuando acaba cada partido, puedo decirme a mí mismo que me he vaciado en el césped.

-En Cádiz estuvo a punto de marcar. ¿Mantiene la espinita de marcar con el Córdoba?

-No es importante para mí el marcar, porque si Andrés o Pío marcan es lo mismo. Pero cuando estaba en el área en Cádiz y le pegué al poste, fue una puta mierda, una decepción. Es mejor ganar que empatar, pero fue una decepción momentánea y unos minutos después estaba listo para el final del partido. Si yo marco bien, pero prefiero ganar sin marcar yo que marcar y no lograr la victoria. Si Pío o Andrés marcan dos goles y ganamos 2-1 estaría tan contento que si yo hiciera uno de esos dos tantos.

-Imagine, última jornada, victoria del Córdoba con gol de Bodiger y permanencia del equipo. ¿Suena bien, no?

-Sería repetir el recuerdo de la temporada de 2015 con Toulouse, cuando marqué el gol definitivo de la victoria por 3-2 ante el Angers. Pero no me importa marcar, me importa la permanencia del Córdoba. Si juego, si no juego, si marco o no, lo importante es el club, que va por delante de los jugadores.

-Hablando de goles, le marcó al PSG Emery y Cavani hace tres años, y el Toulouse venció.

-Fue en 2016. Hicimos un buen inicio de temporada y recuerdo que el PSG era en la jornada 10 o en la 11. Íbamos terceros en la clasificación y era un partido muy importante. Tengo buen recuerdo de aquel partido, pero no fue mi mejor partido con el Toulouse. Aunque es cierto que los partidos ante esos equipos te dan experiencia.

-Se le ve un futbolista con madurez profesional. ¿Tan poco le ha costado adaptarse al Córdoba?

-Toda mi vida, durante mi infancia, quise ser futbolista. Ahora lo soy, y voy a darlo todo, igual que lo di todo antes. Antes de venir al Córdoba sabía que era una situación muy difícil, pero en el Toulouse jugamos partidos por la permanencia en tres de las cuatro temporadas que estuve allí. Ahora quiero conseguir lo mismo con el Córdoba, porque este club me está dando la oportunidad de poder jugar y disfrutar con mis compañeros, y el club necesita quedarse en Segunda, es un club muy importante.