Córdoba CF Femenino: un bloque diseñado prácticamente al completo

“Lo bueno ya empieza”, indicó Ariel Montenegro tras su primera sesión de trabajo como entrenador del Córdoba CF Femenino. El ex jugador blanquiverde comentó que “te sientes a gusto y puedes poner tu experiencia y conocimiento con ellas”, aunque se mostró gratamente sorprendido por “el nivel al que han venido”. Por ello, la exigencia para el estreno sobre el verde fue tan alta como las miras que se proponen para la temporada. “Tenemos el objetivo claro que nos ha puesto la directiva de estar lo más arriba posible y para hacerlo tienes que entrenar con intensidad desde el primer día”, apuntó.

Durante las dos primeras semanas se centrarán en “poner a punto” a todas las futbolistas, más si cabe después de cinco meses sin entrenar. “Hemos hecho parte de fuerza porque se pierde en las piernas”, explicó el preparador mientras que recalcaba las precauciones a seguir por el covid-19. “Nos tenemos que cuidar mucho y concienciarnos de que hay que hacer muy bien las cosas. Aquí estuvimos con mascarillas como vieron y guardando la distancia”, añadió.

La intención de Montenegro es diseñar el plantel a su “imagen y semejanza” y consideró que no será complicado “ponerlas a punto”. Tal vez requerirá más tiempo “pulirlas un poco, que sepan la forma de juego”, pero se congratuló por los tempraneros avances. “Hicimos un partido de diez minutos para ver dos sistemas diferentes y han dado la talla muy bien”.

El reto que se le presenta al argentino es apasionante y pudo comprobarse en la Ciudad Deportiva. Hasta la misma se desplazaron el consejero delegado, Javier González Calvo, y el director deportivo del equipo masculino, Juan Gutiérrez Juanito, que arroparon a un plantel conformado por 20 jugadoras. Tampoco faltó el director deportivo de las féminas, Francisco Avilés Peque, quien no podía evitar levantarse del banquillo a cada instante para entrar en la dinámica del trabajo. Y es que su función, muy compleja en los tiempos que corren, no pasó desapercibida para el míster. “Estamos contentos por el nivel que ha dado y por el esfuerzo del club para contar con este gran equipo”, comentó.

Sofía Melchor se marcha y se confirman 11 fichajes

No descartó la llegada de algunas chicas más para perfilar el proyecto al 100% y subrayó la “ventaja enorme” que supone “que te traigan lo mejorcito en cada posición”, circunstancia que no le ocurrió, por ejemplo, en el Ciudad Jardín. De la veintena de futbolistas que tuvo a su disposición siguen con respecto al curso pasado las guardametas Carmen Gordillo y Zoraida Flores, la defensora Yanire Ruiz, las centrocampistas Encarni y María Lara y las atacantes Michi Goto y María Avilés. Además, del filial estuvieron las laterales Lidia Santos y Esojo, la medio Ocón y la delantera Lucía Moral Wifi, una de las grandes esperanzas de la entidad. Sofía Melchor, pese a no integrar el listado de bajas, definitivamente partió como confirmó el propio Montenegro.

Las nueve restantes fueron incorporaciones que dotarán al vestuario del deseado plus competitivo. La francesa Candice Goujon (Yzeure) añadirá fuerza al centro de la defensa al igual que la japonesa Hitomi Tanaka (Fundación Albacete). Celia Fernández (Villarreal Femenino) ampliará los recursos para el costado diestro de la retaguardia. La alemana Lisa Marie Scholz (Werder Bremen) será parte importante en la media dada su experiencia continental. Cintia Hormigo (Málaga CF Femenino) -uno de los deseos de Peque- retorna a la provincia de Córdoba después de su paso por el Pozoalbense. También para el extremo podría actuar Ali Muñoz (CFF Cáceres). La internacional argentina Belén Potassa (Fundación Albacete), Nati de Francisco (Granada CF Femenino) y Aina Torres (Pink Bari) otorgarán credenciales arriba.

Por último, Montenegro certificó dos altas más que están a la espera de solventar los problemas con sus visados. Son sus compatriotas Sofía Schell y la también internacional Karen Vénica, ambas procedentes del Urquiza sudamericano, que aportarían en defensa y el centro del campo respectivamente.