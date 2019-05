Blati Touré se perderá el último partido del curso

El centrocampista del Córdoba Blati Touré se perderá el último partido de la temporada, que se jugará el fin de semana del 8-9 de junio, ya que ha sido convocado por la selección de Burkina Faso para jugar un partido amistoso ante el Congo. Así, Touré no estará disponible para su técnico Rafa Navarro en la visita a Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña, en la despedida del Córdoba de la Segunda División.

No obstante, Blati Touré no ha contado para Navarro en las últimas jornadas. El africano fue titular, aunque sustituido, en la derrota en Elche -jornada 33- y desde entonces no ha vuelto a entrar en una convocatoria de Navarro, que apostó por otros centrocampistas.