Entre la bisoñez y la calidad

A la hora de confeccionar una plantilla, sobre en la categoría de bronce del fútbol español, se tienen en cuenta diferentes variables. Una de ellas es la de la experiencia, sobre todo cuando se acometer un objetivo tan ambicioso como el del Córdoba CF, que no es otro que el del ascenso. Entre otras cosas, porque la Segunda B está trufada de filiales (los cuatro primeros clasificados del Grupo II son los segundos equipos de clubs de Primera División) y debe ser una ventaja anteponer dicha experiencia a la bisoñez del rival, no exenta, como es el caso del próximo rival de los blanquiverdes, de calidad.



El Sevilla Atlético es, de hecho, el equipo más joven del Grupo IV de Segunda B, ya que a duras penas sobrepasa los 20 años de media (20,08 exactamente). La plantilla más veterana es la del Villarrobledo, con 28,36 años de media. A pesar de tener a hombres como Chus Herrero, Raúl Cámara o Miguel de las Cuevas, la plantilla blanquiverde está prácticamente en la media de la categoría, con 26,13 años de edad.

Al equipo sevillista le siguen los otros dos filiales de la categoría: el Recreativo Granada (con 21,39 años de edad de media) y Cádiz B (próximo visitante en El Arcángel), con 21,50 años. Tras ellos, un recién ascendido, el Algeciras, con 24 años y medio de edad. Le siguen el Badajoz, con 25,30, el Cartagena, con 25,35, el Murcia, con 25,39, el Don Benito, con 25,45, el UCAM Murcia, con 25,69 y el Villarrubia, con 25,75 años. Sobrepasando los 26 años de media están el Linense (26,10), el Córdoba CF (26,13), el Recreativo de Huelva (26,47), el Atlético Sanluqueño (26,55) y el San Fernando (26,56).



Ya sobrepasando los 27 años, que clava el Marbella, están también el Talavera (27,31), el Yeclano (27,70) y el Mérida (27,80), cerrando la lista de edades el Villarrobledo, con 28,36 de media, más de ocho años de diferencia con respecto al próximo rival del Córdoba CF, un Sevilla Atlético cuyo once más habitual se mantiene en la media de la plantilla (en este caso 20,36), aunque el once más habitual hasta ahora de los blanquiverdes eleve la media de la plantilla, ya que los hombres más utilizados por Enrique Martín tienen una media de 28,18 años. Es decir, que el Córdoba CF presentará un once titular ocho años más veterano que su rival el próximo sábado en el Jesús Navas.



Como curiosidad en lo que a diferencias de edad se refiere, el próximo sábado se puede reeditar un duelo llamativo que se dio este verano en el Marbella Football Center. Por un lado, Juanlu, extremo sevillista y una de las últimas perlas de la cantera de Nervión, nacido en agosto del 2003. Cuando apenas contaba un año de edad, el cordobesista Chus Herrero debutaba en el filial del Zaragoza, en Segunda B, en una temporada en la que ya jugó más de 30 partidos.



Ya en aquel amistoso Juanlu demostró la calidad que atesora, al igual que otros elementos del plantel de Francisco Gallardo, por lo qu el Córdoba CF tendrá que anteponer, además de ideas y fútbol, una experiencia que se ha de notar sobre el terreno de juego del Jesús Navas.



Tanto el del próximo sábado como el encuentro de la siguiente jornada, en El Arcángel ante el Cádiz B, el Córdoba CF debe mostrarse como lo que es: un candidato al ascenso.